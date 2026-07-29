Warner Bros. Discovery оголосила про початок тестування нової функції HBO Max Shorts. Вона стане вертикальною стрічкою коротких відеороликів, яка допомагатиме користувачам знаходити нові фільми та серіали для перегляду. Наразі нововведення доступне лише обмеженій кількості власників iPhone у США. Про це пише 9to5mac.

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Навіщо HBO Max запускає вертикальну стрічку відео?

За задумом компанії, сервіс показуватиме найяскравіші та найемоційніші сцени з бібліотеки HBO Max. Користувачі зможуть перегортати ролики у вертикальному форматі, як це вже реалізовано в TikTok, Instagram Reels або YouTube Shorts.

Однією з головних особливостей HBO Max Shorts стало використання власного інструмента на основі штучного інтелекту.

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У Warner Bros. Discovery пояснили, що система аналізує тисячі годин контенту за допомогою алгоритмів машинного навчання. Для цього використовуються метадані окремих сцен, завдяки чому інструмент визначає найефектніші або найцікавіші моменти, які можуть зацікавити глядачів. Втім, компанія наголошує, що остаточний вибір залишається за редакторами.

"Кліпи для цієї функції створюються за допомогою власного інструмента на базі штучного інтелекту, який допомагає редакторам знаходити та адаптувати контент у вертикальний формат. Після того як система запропонує фрагменти, редактори HBO Max визначають, які з них найкраще передають історії, що подобаються глядачам", – пояснили у Warner Bros. Discovery.

Після затвердження всі ролики додатково оптимізують для вертикального відтворення, щоб забезпечити плавне відтворення в новому інтерфейсі.

Добірка враховуватиме історію переглядів

Компанія також повідомила, що стрічка формуватиметься індивідуально для кожного користувача. Алгоритми враховуватимуть історію переглядів і вподобання, щоб показувати найбільш релевантні уривки.

Якщо якийсь фрагмент зацікавить глядача, він зможе одразу перейти до перегляду повної версії фільму або серіалу. Крім того, контент можна буде швидко додати до списку "Мій список" безпосередньо зі стрічки коротких відео.

Поки що лише iPhone, але плани значно ширші

Наразі HBO Max Shorts проходить обмежене тестування серед користувачів iPhone у США. Водночас Warner Bros. Discovery вже заявила, що в майбутньому планує поширити функцію на інші пристрої та ринки.

Таким чином HBO Max приєднується до тенденції, коли стримінгові платформи використовують короткі вертикальні ролики не лише для просування контенту, а й як окремий спосіб допомогти користувачам швидше знаходити нові фільми та серіали.