Что умеет Horse H12 Concept и почему это важно?

В основе новинки – эволюция уже известного мотора HR12, который устанавливался на такие модели, как Renault Rafale PHEV и Dacia Duster. Новый H12 Concept представляет собой 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, но от предшественника его отличает ряд принципиальных технических решений, пишет Motor.es.

Прежде всего, двигатель рассчитан на чрезвычайно высокую степень сжатия – 17:1, что является нетипичным показателем для серийных бензиновых моторов.

Кроме этого, инженеры переработали турбокомпрессор, внедрили новую систему рециркуляции отработанных газов (EGR), обновили гибридную коробку передач и систему запуска с повышенной энергоемкостью.

Отдельно стоит отметить масло, разработанное в сотрудничестве с Repsol: оно уменьшает внутреннее трение между деталями, сохраняя при этом необходимую вязкость для защиты металлических компонентов – баланс, который напрямую влияет на расход топлива и долговечность мотора.

Результатом этих решений стала тепловая эффективность на уровне 44,2% – заметно выше, чем у большинства современных двигателей внутреннего сгорания. Расход топлива в смешанном цикле WLTP составляет около 3,3 литра на 100 километров, что на 40% меньше по сравнению со средними показателями обычных бензиновых двигателей, рассчитанными на основе данных о новых автомобилях в Европе в 2023 году.



Команда разработчиков нового двигателя / Фото Renault

Инженеры Horse, которые работали над проектом в Вальядолиде, вместе с коллегами из Repsol в Мадриде подсчитали, что автомобиль среднего размера с таким двигателем, который преодолевает около 12 500 километров в год, ежегодно производил бы примерно на 1,77 тонны CO 2 меньше по сравнению с машиной, что соответствует среднему целевому показателю по нормам CAFE на 2025 – 2027 годы – 93 грамма CO 2 на километр, пишет Motorcar.

Параллельно Repsol с октября прошлого года уже реализует 100% возобновляемое топливо на 30 своих автозаправочных станциях в Испании.

Важная деталь: это топливо совместимо с обычными бензиновыми автомобилями без риска повреждения компонентов, в отличие от некоторых других видов возобновляемого топлива, которые могут агрессивно влиять, в частности, на топливный насос.

Для Renault эта разработка имеет и чисто практическое измерение: производитель продолжает работу над сокращением средних выбросов своего модельного ряда, чтобы соответствовать требованиям европейского регулирования CAFE.