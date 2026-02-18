Що вміє Horse H12 Concept і чому це важливо?

В основі новинки – еволюція вже відомого мотора HR12, який встановлювався на такі моделі, як Renault Rafale PHEV та Dacia Duster. Новий H12 Concept являє собою 1,2-літровий трициліндровий двигун з турбонаддувом, але від попередника його відрізняє низка принципових технічних рішень, пише Motor.es.

Перш за все, двигун розрахований на надзвичайно високий ступінь стиснення – 17:1, що є нетиповим показником для серійних бензинових моторів.

Крім цього, інженери переробили турбокомпресор, впровадили нову систему рециркуляції відпрацьованих газів (EGR), оновили гібридну коробку передач і систему запуску з підвищеною енергоємністю.

Окремо варто відзначити мастило, розроблене у співпраці з Repsol: воно зменшує внутрішнє тертя між деталями, зберігаючи при цьому необхідну в'язкість для захисту металевих компонентів – баланс, який напряму впливає на витрату палива та довговічність мотора.

Результатом цих рішень стала теплова ефективність на рівні 44,2% – помітно вище, ніж у більшості сучасних двигунів внутрішнього згоряння. Витрата палива у змішаному циклі WLTP становить близько 3,3 літра на 100 кілометрів, що на 40% менше порівняно із середніми показниками звичайних бензинових двигунів, розрахованими на основі даних про нові автомобілі в Європі у 2023 році.



Команда розробників нового двигуна / Фото Renault

Інженери Horse, які працювали над проєктом у Вальядоліді, разом з колегами з Repsol у Мадриді підрахували, що автомобіль середнього розміру з таким двигуном, який долає близько 12 500 кілометрів на рік, щорічно виробляв би приблизно на 1,77 тонни CO 2 менше порівняно з машиною, що відповідає середньому цільовому показнику за нормами CAFE на 2025 – 2027 роки – 93 грами CO 2 на кілометр, пише Motorcar.

Паралельно Repsol із жовтня минулого року вже реалізує 100% відновлюване паливо на 30 своїх автозаправних станціях в Іспанії.

Важлива деталь: це паливо сумісне зі звичайними бензиновими автомобілями без ризику пошкодження компонентів, на відміну від деяких інших видів відновлюваного пального, що можуть агресивно впливати, зокрема, на паливний насос.

Для Renault ця розробка має й суто практичний вимір: виробник продовжує роботу над скороченням середніх викидів свого модельного ряду, аби відповідати вимогам європейського регулювання CAFE.