Вероятно, осознавая необходимость принятия быстрых мер, Huawei, как говорят, начала переманивать инженеров TSMC. Она якобы предлагает утроить их заработную плату в обмен на помощь в ускорении развития, разработки и производства процессоров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

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Инженеры TSMC получают электронные письма от Huawei

В одном из случаев, который описывает 43-летняя тайваньская инженерка Хлоя Чен, на почту приходят по несколько электронных писем, в которых ей предлагают работу и задают типичные вопросы о том, рассматривает ли она новые возможности для своего уровня опыта. Эти письма, как сообщается, поступают от кадровых агентств, подконтрольных Huawei. Женщина говорит, что не ответила ни на одно из них.

Присоединение к Huawei составило бы для нее значительный риск как для специалистки, поскольку переход на сторону китайского гиганта означает, что она, вероятно, больше никогда не будет нанята на работу в тайваньскую фирму, если что-то пойдет не так на новом месте.

Тайваньское Бюро судебных расследований изучало много подобных случаев, когда компании представляют себя как фирмы, занимающиеся анализом данных, но на самом деле выискивают нужных им специалистов и затем пытаются их переманить.

Неизвестно, есть ли какие-то случаи, когда тайваньские таланты соглашались на предложения Huawei, и если да, то сколько их. Однако это весьма щедрое предложение со стороны бренда. Для китайского производителя это весьма выгодно, даже если это означает, что придется платить завышенную зарплату нескольким людям. Ведь взамен компания сможет получить доступ к коммерческой тайне предыдущих работодателей, разработать передовые чипы, а затем заработать на них значительно больше.