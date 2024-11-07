Ймовірно, усвідомлюючи необхідність вживання швидких заходів, Huawei, як кажуть, почала переманювати інженерів TSMC. Вона начебто пропонує потроїти їхню заробітну плату в обмін на допомогу в прискоренні розвитку, розробки й виробництва процесорів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Monde.

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Інженери TSMC отримують електронні листи від Huawei

В одному з випадків, який описує 43-річна тайванська інженерка Хлоя Чен, на пошту приходять по кілька електронних листів, у яких їй пропонують роботу й ставлять типові запитання про те, чи розглядає вона нові можливості для свого рівня досвіду. Ці листи, як повідомляється, надходять від кадрових агентств, підконтрольних Huawei. Жінка каже, що не відповіла на жоден із них.

Приєднання до Huawei становило б для неї значний ризик як для спеціалістки, оскільки перехід на бік китайського гіганта означає, що вона, ймовірно, більше ніколи не буде найнята на роботу в тайванську фірму, якщо щось піде не так на новому місці.

Тайванське Бюро судових розслідувань вивчало багато подібних випадків, коли компанії представляють себе як фірми, що займаються аналізом даних, але насправді вишукують потрібних їм спеціалістів і потім намагаються їх переманити.

Невідомо, чи є якісь випадки, коли тайванські таланти погоджувалися на пропозиції Huawei, і якщо так, то скільки їх. Однак це вельми щедра пропозиція з боку бренду. Для китайського виробника це вельми вигідно, навіть якщо це означає, що доведеться платити завищену зарплату кільком людям. Адже натомість компанія зможе отримати доступ до комерційної таємниці попередніх роботодавців, розробити передові чипи, а потім заробити на них значно більше.