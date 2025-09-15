Свежее изображение Hubble демонстрирует участок второй по размерам зоны формирования звезд в Большом Магеллановом Облаке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NASA.

Что означает новое изображение Hubble?

Большое Магелланово Облако, расположено за 160 тысяч световых лет в созвездиях Золотой Рыбы и Мэнса, является крупнейшей из карликовых галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути. Она содержит несколько гигантских регионов звездообразования, где из газовых облаков рождаются новые звезды.

Свежее изображение Hubble демонстрирует участок второй по размерам зоны формирования звезд в этой галактике – области N11. На нем видны яркие молодые светила, которые своим ультрафиолетовым излучением подсвечивают газ и формируют пылевые структуры. Для сравнения, самая большая и активная зона звездообразования – это известная Туманность Тарантул, которую Hubble исследует особенно часто.

Интересно, что это изображение объединяет данные, сделанные с разницей в два десятилетия. Первые наблюдения состоялись еще в 2002–2003 годах с использованием новейшей на то время Advanced Camera for Surveys. Тогда астрономы впервые взялись за полный каталог молодого звездного скопления, включая звезды с массой от 10% до 100 масс Солнца.

Недавние данные были получены уже камерой Wide Field Camera 3 – самым современным инструментом Hubble. Они сосредоточили внимание на пылевых облаках, пронизывающих скопления, и позволили увидеть их структуру с новой перспективы. Таким образом, телескоп вновь подтвердил свою уникальность в долговременном изучении космоса.

Что мы знаем о телескопе Hubble?