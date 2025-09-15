Свіже зображення Hubble демонструє ділянку другої за розмірами зони формування зірок у Великій Магеллановій Хмарі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NASA.

Що означає нове зображення Hubble?

Велика Магелланова Хмара, розташована за 160 тисяч світлових років у сузірʼях Золотої Риби та Менса, є найбільшою з карликових галактик, що обертаються навколо Чумацького Шляху. Вона містить кілька гігантських регіонів зореутворення, де з газових хмар народжуються нові зорі.

Свіже зображення Hubble демонструє ділянку другої за розмірами зони формування зірок у цій галактиці – області N11. На ньому видно яскраві молоді світила, які своїм ультрафіолетовим випромінюванням підсвічують газ та формують пилові структури. Для порівняння, найбільша й найактивніша зона зореутворення – це відома Туманність Тарантул, яку Hubble досліджує особливо часто.

Цікаво, що це зображення поєднує дані, зроблені з різницею у два десятиліття. Перші спостереження відбулися ще у 2002–2003 роках із використанням новітньої на той час Advanced Camera for Surveys. Тоді астрономи вперше взялися за повний каталог молодого зоряного скупчення, включаючи зорі з масою від 10% до 100 мас Сонця.

Нещодавні дані були отримані вже камерою Wide Field Camera 3 – найсучаснішим інструментом Hubble. Вони зосередили увагу на пилових хмарах, що пронизують скупчення, і дозволили побачити їхню структуру з нової перспективи. Таким чином, телескоп знову підтвердив свою унікальність у довготривалому вивченні космосу.

Що ми знаємо про телескоп Hubble?