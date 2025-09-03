Астрономи не можуть повернути час назад, щоб на власні очі побачити еволюцію нашої планети, але спостереження за далекими космічними об'єктами дозволяють скласти уявлення про цей процес. Цим і зайнялися дослідники з Університету Кардіффа у Великій Британії, розповідає 24 Канал з посиланням на публікацію Королівської Астрономічної Спільноти.

Що саме побачили вчені в Туманності Метелика?

Туманність Метелика (NGC 6302), розташована на відстані близько 3400 світлових років від нас у сузір'ї Скорпіона. Науковці обрали її, як об'єкт для дослідження використовуючи один з найсучасніших телескопів.

Завдяки своїй чутливості в інфрачервоному діапазоні, James Webb зазирнув крізь хмари газу та пилу, щоб отримати зображення внутрішніх структур туманності. Ці структури утворилися навколо білого карлика – ядра колишньої зірки, яка скинула свою зовнішню оболонку.

Дані телескопа доповнили спостереженнями в радіодіапазоні за допомогою антенної решітки ALMA, що допомогло визначити склад речовини в пилових хмарах.

Навколо центрального білого карлика обертається товстий пиловий тор. Дослідники виявили, що він містить як аморфні частинки, схожі на сажу, так і впорядковані кристалічні структури. Розмір кристалів сягає мікрона, що свідчить про тривалий процес їхнього росту.

Склад пилу виявився також цікавим: він містить кристали силікатних мінералів, таких як форстерит, енстатит і кварц. Вчені зазначають, що їм вдалося побачити як холодні "дорогоцінні камені", що сформувалися в спокійних зонах, так і розпечений пил з нестабільних частин космосу, і все це в межах одного об'єкта.

Крім того, дані "Вебба" виявили великі потоки заліза та нікелю, що виходять від зірки в протилежних напрямках. Також була зафіксована значна концентрація поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ).

Ці вуглецеві молекули вважаються важливими для теорій про походження життя. Їх виявлення в багатій на кисень Туманності Метелика дає нові підказки про те, як могли утворитися будівельні блоки життя.

Чому це схоже на зародження Землі?

Науковці вважають, що процеси, які вони спостерігають у Туманності Метелика, є аналогією до ранніх етапів формування нашої власної планети.

Як показують спостереження, гарячий газ, викинутий вмираючою зіркою, охолоджується та перетворюється в пил з якого утворюються кристали. Саме такий процес, на думку вчених, відбувався мільярди років тому в нашій частині космосу і став першим кроком до створення планет.

Дослідження виявило у складі пилового диска навколо білого карлика кристали силікатних мінералів, зокрема кварцу. Це ті самі "цеглинки", з яких складаються кам'янисті планети, включно із Землею. Виявлення цих мінералів у кристалічній формі свідчить про те, що матеріал для майбутніх планет вже існує на цьому етапі.

Космічний пил, подібний до того, що знайдений у туманності, вважається основним джерелом речовини, яка згодом збирається у протопланетні диски навколо молодих зірок і формує планети та астероїди.

Оскільки ми не можемо спостерігати минуле Сонячної системи, вивчення Туманності Метелика дає унікальну можливість побачити ключові процеси планетоутворення в реальному часі та зрозуміти, як із зоряного пилу могла постати наша планета.