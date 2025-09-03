Що відомо про цей астероїд і чи варто нам хвилюватися?

Астероїд, що отримав назву 2025 QV5, уперше помітили астрономи лише 24 серпня 2025 року. Його розміри досить скромні за космічними мірками: діаметр становить близько 11 метрів, що можна порівняти з довжиною автобуса. Попри невеликі габарити, він рухається з величезною швидкістю, що перевищує 22 400 кілометрів на годину, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Дивіться також Міжзоряний об'єкт, що летить крізь Сонячну систему, здається, випромінює власне світло

Найближче до Землі це космічне тіло підлетить 3 вересня, пройшовши на відстані приблизно 805 000 кілометрів. Щоб зрозуміти масштаб, варто зазначити, що це приблизно вдвічі далі, ніж відстань від нашої планети до Місяця. Через таку значну дистанцію та невеликий розмір астероїд не класифікується як "потенційно небезпечний". Навіть якби його траєкторія перетнулася із Землею, більша частина його маси згоріла б в атмосфері, не завдавши шкоди.

Траєкторія руху 2025 QV5 є майже круговою орбітою навколо Сонця, яку він долає за 359,4 дня. Протягом цього часу астероїд курсує між орбітами Землі та Венери, відчуваючи на собі гравітаційний вплив обох планет. Саме ця особливість робить його зіткнення із Землею вкрай малоймовірним.



Орбіта 2025 QV5 навколо Сонця проходить поблизу Землі та Венери / Фото NASA/JPL

Проте, цей космічний камінь викликав інтерес у науковців. Його було внесено до списку об'єктів для спостереження за допомогою радарного телескопа Голдстоун у Каліфорнії, що спеціалізується на відстеженні та візуалізації навколоземних астероїдів.

Він повернеться

Протягом наступного століття 2025 QV5 ще кілька разів наблизиться до Землі, зокрема у 2026 та 2027 роках, але ці зближення будуть набагато віддаленішими. Наприклад, наступного року він пролетить на відстані 5,3 мільйона кілометрів.

Найцікавіше, що наступний раз, коли астероїд підійде до Землі настільки ж близько, як зараз, станеться 4 вересня 2125 року – майже рівно через 100 років, 1 день та 2 години після нинішнього прольоту. Але й навіть тоді, за розрахунками, відстань становитиме близько 1,3 мільйона кілометрів.

Варто зазначити, що ці дані не є остаточними. Орбітальні траєкторії астероїдів можуть змінюватися. Збираючи більше даних про рух 2025 QV5, дослідники зможуть уточнити його майбутній шлях. Крім того, гравітаційні взаємодії з іншими об'єктами, наприклад, з невідомими астероїдами, також можуть змінити його курс.