Как ИИ влияет на рынок труда?

Многочисленные эксперты давно пугают громкими заголовками о том, что искусственный интеллект оставит всех без работы. Существует и другое мнение, которое высказывают такие тяжеловесы бизнеса, как директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Он считает, что ключевая идея трансформации, которую несет технология, заключается не в полной замене людей, а в эволюции задач и функций. Он говорит, что ИИ возьмет на себя выполнение рутинных задач, что позволит сосредоточиться на креативных аспектах работы. Но стоит ли доверять руководителю, чья компания сама разрабатывает ИИ и заинтересована в наилучшем его восприятии в обществе? 24 Канал поговорил на тему пользы и угроз от ИИ с Юлией Штукатуровой, руководительницей европейского региона компании GlobalLogic, чтобы узнать о перспективах и будущем рынка труда, пропитанном искусственным интеллектом.

GlobalLogic, как одна из передовых IT-компаний на украинском рынке, активно вовлечена в процессы разработки и внедрения ИИ. Она работает над технологиями для автомобилей, протезов, разрабатывает сайты, помогает бизнесам проектировать различные продукты в таких сферах, как медицина, медиа, финансы, телекоммуникации и полупроводники. Конечно же, она и сама применяет ИИ в рабочих процессах. На самом деле GlobalLogic работала с ИИ еще тогда, когда это не было мейнстримом.

По словам Юлии Штукатуровой, одной из самых перспективных отраслей для применения ИИ является медицина. Технологии генеративного искусственного интеллекта способны за короткое время анализировать огромные массивы медицинской информации. Например, ИИ может объединить широкие, но неглубокие знания врача-терапевта с узкоспециализированными знаниями профильного специалиста. Такой симбиоз позволяет системе предложить комплексные выводы, что может значительно ускорить диагностику, помочь в поиске лекарств против сложных болезней и способствовать новым медицинским открытиям.

В сфере бизнеса искусственный интеллект становится двигателем цифровой трансформации, помогая компаниям переходить к модели "умного предприятия" (Intelligent Enterprise). Главное преимущество любого бизнеса – это данные, которыми он владеет. ИИ помогает систематизировать эту информацию, обеспечить ее прозрачность и принимать на ее основе более эффективные решения. Например, существуют специализированные наборы инструментов, например VelocityAI, интегрирующие ИИ на всех этапах разработки программного обеспечения и в бизнес-процессы компании, от взаимодействия с клиентами до производства.

Кроме этого, ИИ активно меняет и другие сферы. В градостроительстве технологии помогают анализировать спутниковые снимки для создания генеральных планов. Концепция "Умного города" (Smart City) уже реализуется через интеллектуальные системы управления светофорами, парковками и эффективным использованием электроэнергии.

Одним из мощных инструментов является создание "цифровых двойников" – полных виртуальных моделей заводов, аэропортов или даже целых городов. Такие модели позволяют не только отслеживать процессы в реальном времени, но и моделировать различные сценарии, например, как изменится инфраструктура города при увеличении населения.

Вызовы

В то же время интеграция ИИ связана с вызовами, в частности с вопросами этики и конфиденциальности. Люди склонны бояться того, чего не понимают, отмечает Юлия, а ранние версии ИИ часто ошибались, что могло сформировать определенные предубеждения на годы вперед.

Сегодня разработчики внедряют принципы "этики по умолчанию" и обеспечивают прозрачность алгоритмов, чтобы система могла объяснить свои решения.

Кроме того, такие регуляции, как GDPR, устанавливают жесткие требования к защите данных. Важно найти баланс между государственным регулированием и созданием условий для инноваций, которые часто рождаются именно в небольших стартапах.

Так заменит ли ИИ человека?

Короткий ответ – нет. Главная ценность ИИ заключается не в замене человека, а в трансформации его роли. Он становится незаменимым партнером, что автоматизирует рутину и высвобождает человеческий потенциал для решения сложных, стратегических задач – от медицины и управления городской инфраструктурой, до управления и оптимизации решений на предприятиях.

Это не о замене человека, а об облегчении его работы, дополнения, подсказки, уменьшение ошибок вследствие человеческого фактора и тому подобное.

Украина, по мнению специалистов, имеет значительный потенциал, чтобы стать одним из лидеров в области ИИ, особенно в направлениях military tech и цифровизации государственных услуг, где страна уже демонстрирует уникальные достижения.

Читайте полное интервью с Юлией Штукатуровой, в котором мы затронули вопросы доверия к ИИ, влияния его на целые отрасли, умных городов и другое.