Соцсеть Instagram впервые представила родное приложение для планшетов Apple. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на официальное заявление Instagram. Хотя сервис существует еще с 2010 года, пользователи iPad долгое время должны были обходиться только веб–версией или адаптированным мобильным приложением или сторонними сервисами

Чем отличается обновленное приложение для iPad от мобильной версии?

Новый клиент Instagram для iPad отличается от смартфонной версии несколькими ключевыми моментами. Приложение открывается сразу из ленты Reels, а также позволяет упорядочивать посты и ролики в хронологическом порядке, где самые новые появляются первыми. Это отсылка к первоначальному формату социальных сетей, еще до того, как алгоритмические ленты начали определять, что показывать пользователю. К тому же эта опция постепенно появляется и в стандартном приложении.

Обновленный дизайн также учитывает большой экран iPad. Например, комментарии к Reels отображаются рядом с видео, а на странице личных сообщений можно видеть одновременно список диалогов и активный чат. Это напоминает веб–версию Messenger.

Почему Instagram так долго не выпускал приложение для iPad?

Интересно, что еще два года назад глава Instagram Адам Моссери заявлял, что рынок iPad маловат, чтобы делать его приоритетом. Тогда он писал, что компания сосредоточена на других направлениях.

"Это все еще слишком малая группа людей, чтобы быть нашим приоритетом", – писал Моссери в Twitter, отвечая на вопрос о возможности создания приложения Instagram для iPad. "Надеюсь, когда–то мы до этого дойдем, но сейчас мы полностью сосредоточены на других вещах".

Ранее компания Apple сообщала, что имеет с 1,6 миллиарда активных устройств, из них более миллиарда составляли iPhone. Кроме того, за один квартал Apple отгружает примерно 20 млн iPad. Однако, Моссери ранее считал, что этого все равно недостаточно. По его словам, Android с более 3 миллиардами активных устройств является крупнейшей платформой для Instagram. Соответственно, iPad для соцсети выглядел не столь важным.

Пользователи iPad более 10 лет ждали приложение для калькулятора

Впрочем, Instagram – это не первое приложение для iPad, которого пользователи ждали много лет. Более десятилетия лет владельцы iPad настойчиво просили Apple добавить стандартный калькулятор. В то время как на iPhone и Mac он был с самого начала, планшеты оставались без этой базовой программы. И только с релизом iPadOS 18, в 2024 году, компания официально представила долгожданный инструмент.

Как выяснилось, причина задержки была в самой философии Apple. Еще Стив Джобс настаивал, что на iPad не должно быть "просто увеличенной версии" iPhone–приложения. Он хотел видеть отдельно разработанный калькулятор, который максимально учитывает возможности большого экрана. Компания годами придерживалась этой позиции, и только теперь решила, что пришло время реализовать замысел.

Новый калькулятор в iPadOS 18 внешне напоминает знакомое приложение с iOS, но имеет ряд дополнительных функций, адаптированных под планшет. Apple позиционирует его как инструмент, что изменит подход к математическим и научным расчетам на iPad. По замыслу компании, он сочетает простоту, мощность и удобство, соответствуя стандартам Apple по дизайну и пользовательскому опыту.

Таким образом, после более чем десятилетнего ожидания iPad получил калькулятор, созданный не как временное решение, а как полноценное приложение, специально разработанное для платформы.