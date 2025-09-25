Завтра стартуют продажи iPhone Air в Украине. 24 Канал со ссылкой на Ars Technica рассказывает, кому этот смартфон подходит в первую очередь. И какие альтернативы можно выбрать вместо него.

Чем отличается iPhone Air?

Название Air в мире Apple всегда означало не бюджетность, а альтернативный подход. Так было с первым MacBook Air, и теперь эту логику получил iPhone. Новинка тоньше и легче других моделей, но за это пришлось пожертвовать временем автономной работы и второй камерой.

Экран имеет 6,5 дюйма и поддерживает двухколонный режим в горизонтальной ориентации, как в больших Plus и Max. Always-On дисплей выключен по умолчанию, а система Adaptive Power автоматически включает экономию энергии при высокой нагрузке. Камера здесь одна – 48 Мп с цифровым кроп-зумом 2x, что уступает Pro-моделям, но остается качественным решением для большинства пользователей.

Ключевое преимущество Air – ощущение легкости. Смартфон ощутимо тоньше в руках, что делает его удобным для тех, кто часто пользуется телефоном в дороге, носит его в кармане или сумке и ценит компактность. Это решение для людей, которым важен дизайн, минимализм и комфорт, а не максимальная функциональность.

По данным The Verge, iPhone Air можно назвать смартфоном для ежедневного использования в городском ритме: студентов, офисных работников, людей, которые часто путешествуют или просто хотят ощущение "легкого" телефона без избыточных возможностей. Он не заменит iPhone Pro для фотографов или тех, кому нужна долгая автономность, но станет идеальным выбором для тех, кто ставит стиль и удобство выше универсальности.

В итоге iPhone Air выглядит экспериментом Apple, который нацелен на конкретную аудиторию – пользователей, которые хотят элегантный и легкий смартфон с достаточным, но не максимальным набором функций. В Украине цены на новинку стартуют от 75 199 гривен.

Какие смартфоны могут быть альтернативой для iPhone Air?

Альтернативами к Apple iPhone Air являются флагманские Android-смартфоны, такие как Samsung Galaxy S25 Edge, OnePlus 13 и Google Pixel 9 Pro, которые предлагают лучшие камеры или большую универсальность. Для тех, кто предпочитает другое устройство Apple, но ставит на первое место время автономной работы или дополнительные камеры, отличной альтернативой тонкому и легкому iPhone Air станут iPhone 17 или iPhone 17 Pro.

Ключевые конкуренты:

Samsung Galaxy S25 Edge. Это прямой конкурент iPhone Air, который предлагает похожую толщину и вес, но работает на операционной системе Android. Он может похвастаться немного большим дисплеем, более универсальной системой из нескольких камер (включая ультраширокоугольную), стереодинамиками и быстрой зарядкой.

OnePlus 13. Этот смартфон считается одной из лучших "универсальных" альтернатив iPhone. OnePlus 13 обеспечивает мощный общий опыт без компромиссов, связанных с ультратонким дизайном iPhone Air.

. Этот смартфон считается одной из лучших "универсальных" альтернатив iPhone. OnePlus 13 обеспечивает мощный общий опыт без компромиссов, связанных с ультратонким дизайном iPhone Air. Google Pixel 9 Pro. Если самый высокий приоритет – это отличное качество фотографии, Pixel 9 Pro является сильным выбором, который часто хвалят именно за его фотографические возможности.

Альтернативы от Apple: