Apple официально подтвердила, что презентация новых iPhone состоится 9 сентября 2026 года. Ожидается, что главными новинками мероприятия станут iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также другие устройства компании. Об этом пишет 9to5mac.

Когда можно будет заказать iPhone 18 Pro?

Однако покупателям, которые планируют оформить предзаказ сразу после презентации, возможно, придется подождать чуть дольше, чем обычно.

По традиционному графику Apple открывает предзаказы на новые iPhone в пятницу после презентации, а первые поставки начинаются в следующую пятницу. В случае с iPhone 18 Pro это означало бы старт заказов 11 сентября.

Однако на этот раз компания, вероятно, перенесет начало продаж на субботу, 12 сентября. Об этом сообщило немецкое издание Macwelt, являющееся партнерским изданием Macworld. Журналисты ссылаются на информацию от источника, который они называют надежным.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Если эта информация верна, Apple также может изменить привычное время начала приема заказов. Обычно предварительные заказы на iPhone в США стартуют в 5:00 утра по тихоокеанскому времени. В этом году, по данным источника Macwelt, компания может открыть возможность покупки уже в полночь по тихоокеанскому времени в субботу. То есть для американских покупателей заказы могут стать доступны значительно раньше, чем по стандартному графику.

Почему Apple может перенести старт продаж?

Есть одна особая причина, которая может объяснить возможное изменение графика. Если бы Apple придерживалась привычного сценария, предварительные заказы на iPhone 18 Pro начались бы 11 сентября. Именно эта дата связана с террористическими атаками 11 сентября 2001 года, а в 2026 году исполняется 25 лет со дня этой трагедии.

Apple уже сталкивалась с подобной ситуацией в прошлом. В последний раз, когда стандартная дата начала предзаказов на новый iPhone приходилась на 11 сентября, компания перенесла старт на 12 сентября.

Поэтому в этом году Apple также может решить не запускать продажи нового флагманского смартфона именно 11 сентября. В то же время компания пока не подтвердила ни дату начала предзаказов, ни возможное изменение времени.

Насколько достоверна эта информация?

Информация о 12 сентября поступила из источника Macwelt, который журналисты называют надежным. Однако есть причина относиться к конкретным деталям с осторожностью. Macwelt уже допускало ошибки ранее. В частности, издание неверно сообщило дату выхода iPhone 17e в начале 2026 года.

Поэтому сама дата 12 сентября выглядит вполне правдоподобной с учетом календаря и прежней практики Apple, но к информации о точном времени начала приема заказов стоит относиться с большей осторожностью.

Если Apple действительно перенесет предварительные заказы на субботу, первые покупатели смогут получить смартфоны по привычному принципу – примерно через неделю после начала продаж. В то же время окончательный график компания должна объявить официально. На данный момент известно, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max представят 9 сентября. Именно во время этой презентации Apple должна раскрыть характеристики смартфонов и, вероятно, сообщить точные даты начала предварительных заказов и продаж.

Отдельно ожидается, что в этом году Apple представит и складной iPhone, который в утечках фигурирует под названием iPhone Ultra. Если слухи подтвердятся, сентябрьское мероприятие станет одним из самых важных запусков компании за последние годы.