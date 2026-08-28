Apple офіційно підтвердила, що презентація нових iPhone відбудеться 9 вересня 2026 року. Очікується, що головними новинками заходу стануть iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, а також інші пристрої компанії. Про це пише 9to5mac.

Коли можна буде замовити iPhone 18 Pro?

Однак покупцям, які планують оформити попереднє замовлення одразу після презентації, можливо, доведеться почекати трохи довше, ніж зазвичай.

За традиційним графіком Apple відкриває попередні замовлення на нові iPhone у п'ятницю після презентації, а перші поставки починаються наступної п'ятниці. У випадку iPhone 18 Pro це означало б старт замовлень 11 вересня.

Проте цього разу компанія, ймовірно, перенесе початок продажів на суботу, 12 вересня. Про це повідомило німецьке видання Macwelt, яке є партнерським виданням Macworld. Журналісти посилаються на інформацію від джерела, яке вони називають надійним.

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Якщо ця інформація правильна, Apple також може змінити звичний час початку прийому замовлень. Зазвичай попередні замовлення на iPhone у США стартують о 5:00 ранку за тихоокеанським часом. Цього року, за даними джерела Macwelt, компанія може відкрити можливість купівлі вже опівночі за тихоокеанським часом у суботу. Тобто для американських покупців замовлення можуть стати доступними значно раніше, ніж за стандартним графіком.

Чому Apple може перенести старт продажів?

Є одна особлива причина, яка може пояснити можливу зміну розкладу. Якби Apple дотрималася звичного сценарію, попередні замовлення iPhone 18 Pro стартували б 11 вересня. Саме ця дата пов'язана з терактами 11 вересня 2001 року, а у 2026 році виповнюється 25 років від цієї трагедії.

Apple вже стикалася з подібною ситуацією в минулому. Востаннє, коли стандартний день початку попередніх замовлень для нового iPhone припадав на 11 вересня, компанія перенесла старт на 12 вересня.

Тому цього року Apple також може вирішити не запускати продажі нового флагманського смартфона саме 11 вересня. Водночас компанія поки що не підтвердила ані дату старту попередніх замовлень, ані можливу зміну часу.

Наскільки надійна ця інформація?

Інформація про 12 вересня походить від джерела Macwelt, яке журналісти називають надійним. Однак є причина ставитися до конкретних деталей із певною обережністю. Macwelt вже припускалося помилки раніше. Зокрема, видання неправильно повідомило дату виходу iPhone 17e на початку 2026 року.

Тому сама дата 12 вересня виглядає цілком правдоподібною з огляду на календар і попередню практику Apple, але інформацію про точний час старту замовлень варто сприймати менш впевнено.

Якщо Apple справді перенесе попередні замовлення на суботу, перші покупці можуть отримати смартфони за звичним принципом – приблизно через тиждень після відкриття продажів. Водночас остаточний графік компанія має оголосити офіційно. Наразі відомо, що iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max представлять 9 вересня. Саме під час цієї презентації Apple має розкрити характеристики смартфонів і, ймовірно, повідомити точні дати початку попередніх замовлень та продажів.

Окремо очікується, що цього року Apple представить і складний iPhone, який у витоках фігурує під назвою iPhone Ultra. Якщо чутки справдяться, вересневий захід стане одним із найважливіших запусків компанії за останні роки.