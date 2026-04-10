Какие угрозы несет искусственный интеллект для всего человечества?

Пока многочисленные эксперты технологического мира и обычные пользователи с каждого угла кричали, что искусственный интеллект заберет у нас работу и оставит без средств к существованию, большинство экономистов скептически относилось к этой идее. Они не верили, что ИИ способен полностью вытеснить человека из профессиональной деятельности. Аргументом в пользу такой позиции были банкоматы: в свое время считалось, что они уничтожат профессию банковского кассира, однако этого не произошло. Такая логика позволяла специалистам утверждать, что автоматизация лишь трансформирует отрасли, но не уничтожает рынок труда как таковой. Однако сегодня эксперты начинают пересматривать свои прогнозы, все больше говоря о сценариях радикальных преобразований, пишет Futurism.

Новое масштабное исследование, проведенное специалистами Федерального резервного банка Чикаго, Института прогнозирования (FRI) и ряда ведущих университетов, продемонстрировало изменение настроений в профессиональной среде. В опросе приняли участие 69 экономистов, 52 специалисты в области искусственного интеллекта и 38 так называемых суперпрогнозистов – аналитиков, которые славятся высокой точностью своих предсказаний.

Результаты оказались довольно мрачными: все три группы респондентов теперь согласились, что стремительный прогресс технологий неизбежно приведет к снижению общего уровня занятости.

Эксперты рассматривают несколько возможных путей развития событий до 2030 года:

Примерно 47 процентов вероятности аналитики отдают сценарию умеренного прогресса. В таком случае системы искусственного интеллекта смогут самостоятельно управлять исследовательскими лабораториями, создавать высококачественные литературные произведения и выполнять сложные проекты под наблюдением человека.

Однако гораздо большее беспокойство вызывает сценарий быстрого прогресса, вероятность которого оценивается в 14 процентов. При таком развитии технологии смогут выполнять многолетние научные исследования за считанные дни, генерировать контент уровня Пулитцеровской премии и действовать с эффективностью исполнительного директора крупной корпорации.

Что касается конкретных цифр, то медианный прогноз предусматривает уменьшение показателя участия людей в рабочей силе на 1,6 процента в течение следующих пяти лет. Сейчас этот показатель в Соединенных Штатах Америки составляет около 61,9 процента.

Если же реализуется сценарий быстрого прогресса, уровень вовлеченности населения в работу может упасть до 59,3 процента к 2030 году. Это станет историческим прецедентом, поскольку за последние пять десятилетий этот показатель ни разу не опускался ниже 60 процентов.

Что с этим делать?

Роберт Симанс, экономист из Нью-Йоркского университета, подчеркивает необходимость уже сейчас начинать дискуссию на государственном уровне относительно политики, которая бы отвечала новым реалиям. По его мнению, привычные представления о карьере и трудоустройстве могут кардинально измениться уже в ближайшие 2 – 5 лет. Несмотря на тревожные цифры, ученые пока не пришли к согласию относительно того, ждет ли человечество полноценная антиутопия, пишет New York Times.

В истории уже были периоды, которые напоминают нынешние негативные сценарии. В частности, времена перед Второй мировой войной характеризовались глубоким экономическим неравенством в Европе и США. Прогнозы исследователей свидетельствуют, что в случае быстрого внедрения искусственного интеллекта экономика может стать значительно более неравной, чем сейчас, хотя эти изменения не будут чем-то совсем невиданным.

Конечный результат будет зависеть от того, насколько быстро бизнес научится превращать возможности искусственного интеллекта в реальную прибыль. Пока что у работников остается определенное пространство для маневра, однако даже лучшие эксперты не могут с уверенностью сказать, насколько долго продлится это затишье.