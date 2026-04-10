Які загрози несе штучний інтелект для всього людства?

Поки численні експерти технологічного світу й звичайні користувачі з кожного кутка кричали, що штучний інтелект забере у нас роботу й залишить без засобів до існування, більшість економістів скептично ставилася до цієї ідеї. Вони не вірили, що ШІ здатний повністю витіснити людину з професійної діяльності. Аргументом на користь такої позиції були банкомати: свого часу вважалося, що вони знищать професію банківського касира, проте цього не сталося. Така логіка дозволяла фахівцям стверджувати, що автоматизація лише трансформує галузі, але не знищує ринок праці як такий. Однак сьогодні експерти починають переглядати свої прогнози, все більше говорячи про сценарії радикальних перетворень, пише Futurism.

Нове масштабне дослідження, проведене фахівцями Федерального резервного банку Чикаго, Інституту прогнозування (FRI) та низки провідних університетів, продемонструвало зміну настроїв у професійному середовищі. В опитуванні взяли участь 69 економістів, 52 спеціалісти у сфері штучного інтелекту та 38 так званих суперпрогнозистів – аналітиків, які славляться високою точністю своїх передбачень.

Результати виявилися доволі похмурими: усі три групи респондентів тепер погодилися, що стрімкий прогрес технологій неминуче призведе до зниження загального рівня зайнятості.

Експерти розглядають кілька можливих шляхів розвитку подій до 2030 року:

Приблизно 47 відсотків ймовірності аналітики віддають сценарію помірного прогресу. У такому разі системи штучного інтелекту зможуть самостійно керувати дослідницькими лабораторіями, створювати високоякісні літературні твори та виконувати складні проєкти під наглядом людини.

Проте значно більше занепокоєння викликає сценарій швидкого прогресу, ймовірність якого оцінюють у 14 відсотків. За такого розвитку технології зможуть виконувати багаторічні наукові дослідження за лічені дні, генерувати контент рівня Пулітцерівської премії та діяти з ефективністю виконавчого директора великої корпорації.

Щодо конкретних цифр, то медіанний прогноз передбачає зменшення показника участі людей у робочій силі на 1,6 відсотка протягом наступних п'яти років. Зараз цей показник у Сполучених Штатах Америки становить близько 61,9 відсотка.

Якщо ж реалізується сценарій швидкого прогресу, рівень залученості населення до праці може впасти до 59,3 відсотка до 2030 року. Це стане історичним прецедентом, оскільки за останні п'ять десятиліть цей показник жодного разу не опускався нижче 60 відсотків.

Що з цим робити?

Роберт Сіманс, економіст із Нью-Йоркського університету, наголошує на необхідності вже зараз розпочинати дискусію на державному рівні щодо політики, яка б відповідала новим реаліям. На його думку, звичні уявлення про кар'єру та працевлаштування можуть кардинально змінитися вже у найближчі 2 – 5 років. Попри тривожні цифри, вчені поки що не дійшли згоди щодо того, чи чекає на людство повноцінна антиутопія, пише New York Times.

В історії вже були періоди, які нагадують нинішні негативні сценарії. Зокрема, часи перед Другою світовою війною характеризувалися глибокою економічною нерівністю в Європі та США. Прогнози дослідників свідчать, що у разі швидкого впровадження штучного інтелекту економіка може стати значно більш нерівною, ніж зараз, хоча ці зміни не будуть чимось зовсім небаченим.

Кінцевий результат залежатиме від того, наскільки швидко бізнес навчиться перетворювати можливості штучного інтелекту на реальний прибуток. Поки що у працівників залишається певний простір для маневру, проте навіть найкращі експерти не можуть з упевненістю сказати, наскільки довго триватиме це затишшя.