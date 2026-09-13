Иллюзия цифрового воспитания

На протяжении многих лет Даниэль Сасскинд исследовал влияние ИИ, но статус отца троих детей сделал это личным делом. Все началось со сказки о пустом Диснейленде, которую ChatGPT написал за считанные секунды в стиле любимого писателя дочери. Однако настоящий шок семья пережила в машине, когда узнала, что их любимый детский подкаст был полностью сгенерирован компьютером, а голосов детей-ведущих в реальности никогда не существовало, пишет The Guardian.

Попытки политиков подготовить детей к будущему часто заканчиваются фиаско. В 2013 году британское правительство объявило об обязательном обучении программированию в школах для приобретения навыков XXI века. Но оказалось, что современные системы искусственного интеллекта лучше всего умеют именно писать код.

В начале 2026 года компания Anthropic сообщила, что ИИ самостоятельно написал 90 процентов кода для ее помощника Claude Code. Таким образом, навыки программирования фактически стали ненужными еще до того, как дети закончили школу.

Исследователь подчеркивает, что пытаться предсказать конкретные профессии бесполезно, ведь технологии станут гораздо мощнее, а будущее таит в себе полную неопределенность.

Возвращение к базовым знаниям

Сасскинд призывает родителей не паниковать и сосредоточиться на базовых навыках – чтении, письме и математике. Согласно исследованию PISA, уровень грамотности молодежи в мире стремительно падает с 2009 года. Во времена господства ИИ это может привести к катастрофе, поскольку компьютерные модели часто ошибаются и придумывают несуществующие факты.

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Известный ученый Джеффри Хинтон очень метко назвал такие модели "умными идиотами". Без прочного фундамента знаний дети не смогут критически оценивать подсказки ИИ и выявлять ошибки.

Повышение базовой грамотности – это беспроигрышная стратегия при любом сценарии.

Вместо неэффективных попыток запретить использование ИИ в школах ученый предлагает революционную концепцию, идею которой он позаимствовал у калькуляторов 1970-х годов. В 1982 году профессор Уилфред Холлидей Кокрофт предложил разделить обучение математике на работу с калькулятором и без него, проверяя знания по обоим направлениям. Сасскинд считает, что сегодня этот принцип необходимо внедрить для каждого предмета. Учащиеся должны выполнять задания как самостоятельно в классе без помощи компьютера, так и учиться эффективно использовать ИИ для решения сложных задач.

Акцент на проблемах, а не на профессии

Традиционные профессии, такие как юрист или врач, вскоре изменятся. Сасскинд советует выбирать будущую карьеру исходя из интереса к проблеме, а не к работе. Например, улучшение результатов лечения или предоставление юридических услуг всегда останутся актуальными, но инструменты станут другими.

Еще в 2017 году ученые Стэнфордского университета создали алгоритм, который диагностировал рак кожи по фотографиям так же точно, как ведущие дерматологи. Соавтором исследования, опубликованного в научном журнале Nature, стал компьютерный специалист Себастьян Трун, который без глубоких медицинских знаний создал систему уровня лучших врачей.

В XXI веке лучшие идеи, вероятно, будут рождаться в способных системах искусственного интеллекта, а не в головах умных людей,

– так комментирует влияние искусственного интеллекта на работу и общество Даниэль Сасскинд.

Настоящий предел использования современных технологий заключается лишь в ограниченности нашего воображения. Несмотря на все риски, ИИ открывает невероятные возможности для персонализированного обучения, ведь компьютерный репетитор никогда не устает, не отвлекается и готов бесплатно объяснять сложную тему сотни раз. Родителям и учителям стоит помочь новому поколению освоить эти инструменты, чтобы вместе создавать удивительное будущее.