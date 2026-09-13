Ілюзія цифрового виховання

Протягом багатьох років Даніель Сасскінд досліджував вплив ШІ, але статус батька трьох дітей зробив це особистим. Усе почалося з казки про порожній Діснейленд, яку ChatGPT написав за лічені секунди в стилі улюбленого письменника доньки. Однак справжній шок родина пережила в автомобілі, коли дізналася, що їхній улюблений дитячий подкаст повністю згенерував комп'ютер, а голосів дітей-ведучих у реальності ніколи не існувало, пише The Guardian.

Спроби політиків підготувати дітей до майбутнього часто зазнають фіаско. У 2013 році британський уряд оголосив про обов'язкове навчання програмуванню в школах для отримання навичок 21-го століття. Та виявилося, що сучасні системи штучного інтелекту найкраще вміють саме писати код.

На початку 2026 року компанія Anthropic повідомила, що ШІ сам написав 90 відсотків коду для її помічника Claude Code. Тож навички програмування фактично стали непотрібними ще до того, як діти закінчили школу.

Дослідник наголошує, що намагатися передбачити конкретні професії марно, адже технології стануть набагато сильнішими, а майбутнє несе суцільну невизначеність.

Повернення до базових знань

Сасскінд закликає батьків не панікувати та зосередитися на базових навичках – читанні, письмі та математиці. Згідно з дослідженням PISA, рівень грамотності молоді у світі стрімко падає з 2009 року. У часи панування ШІ це може призвести до катастрофи, оскільки комп'ютерні моделі часто помиляються і вигадують неіснуючі факти.

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Відомий вчений Джеффрі Хінтон дуже влучно назвав такі моделі "розумними ідіотами". Без міцного фундаменту знань діти не зможуть критично оцінювати підказки ШІ й виявляти помилки.

Покращення базової грамотності є безпрограшною стратегією за будь-якого сценарію.

Замість неефективних спроб заборонити використання ШІ у школах, науковець пропонує революційну концепцію, ідею якої він запозичив у калькуляторів 1970-х років. У 1982 році професор Вілфред Голлідей Кокрофт запропонував розділити навчання математики на роботу з калькулятором і без нього, екзаменуючи обидва напрями. Сасскінд вважає, що сьогодні цей принцип необхідно запровадити для кожного предмета. Учні мають виконувати завдання як самостійно в класі без допомоги комп'ютера, так і вчитися ефективно використовувати ШІ для вирішення складних проблем.

Фокус на проблемах, а не на професії

Традиційні професії, такі як юрист чи лікар, незабаром зміняться. Сасскінд радить обирати майбутню кар'єру за інтересом до проблеми, а не до роботи. Наприклад, покращення результатів лікування чи надання юридичних послуг залишаться актуальними завжди, але інструменти стануть іншими.

Ще у 2017 році вчені Стенфордського університету створили алгоритм, який діагностував рак шкіри за фотографіями так само точно, як провідні дерматологи. Співавтором дослідження, яке з'явилося в науковому журналі Nature, став комп'ютерний спеціаліст Себастьян Трун, який без глибоких медичних знань створив систему рівня найкращих лікарів.

У 21 столітті найкращі ідеї, ймовірно, з'являтимуться у здібних систем штучного інтелекту, а не в головах розумних людей,

– так коментує вплив штучного інтелекту на роботу та суспільство Даніель Сасскінд.

Справжня межа використання сучасних технологій полягає лише в обмеженості нашої уяви. Попри всі ризики, ШІ відкриває неймовірні можливості для персонального навчання, адже комп'ютерний репетитор ніколи не втомлюється, не відволікається та готовий безкоштовно пояснювати складну тему сотні разів. Батькам та вчителям варто допомогти новому поколінню опанувати ці інструменти, щоб разом створювати дивовижне майбутнє.