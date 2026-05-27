Заменит ли искусственный интеллект вашу должность?

Результаты опроса почти 1000 руководителей в Соединенных Штатах Америки оказались ошеломляющими: 99 процентов топ-менеджеров ожидают, что внедрение искусственного интеллекта приведет к массовым увольнениям работников в течение следующих двух лет. Кроме того, 98 процентов опрошенных руководителей уже готовят серьезные изменения в своих организациях, ориентируясь на автоматизацию процессов. Об этом пишет издание Futurism, ссылаясь на свежий отчет консалтинговой фирмы Mercer.

По состоянию на начало 2026 года технологический сектор уже ощутил на себе первые волны этой трансформации: количество увольнений превысило 100 000 человек. В большинстве случаев главным фактором стал именно искусственный интеллект.

Несмотря на заявления компаний на ранних этапах о том, что технология будет только помогать людям, сегодня такие гиганты, как Block и Meta, открыто говорят о сокращении штата из-за автоматизации.

Психологическое состояние и "кризис процветания"

Массовое внедрение алгоритмов негативно повлияло на моральное состояние тех, кто пока что сохраняет свои места. Исследователи Mercer зафиксировали резкое падение показателя благосостояния работников: если в 2024 году 66 процентов опрошенных считали, что они "преуспевают" на работе, то к 2026 году это число упало до 44 процентов.

В то же время количество недовольных сотрудников стремительно возросло. Более 20 процентов работников признались, что они недовольны своей работой, но не имеют другого выбора и вынуждены оставаться на своих должностях по крайней мере в течение следующего года.

Дополнительным фактором напряженности стало неравенство: 35 процентов сотрудников готовы уволиться, если почувствуют дискриминацию из-за ограниченного доступа к инструментам ИИ или соответствующего обучения.

Тотальный контроль и методы управления

Все больше менеджеров по персоналу рассматривают ИИ не как помощника, а как средство дисциплинирования подчиненных. Около 49 процентов профессионалов в сфере HR считают критически важным интегрировать анализ настроений работников с их поведенческими данными для управления кадрами. Еще 44 процента специалистов полагаются на платформы непрерывного наблюдения, а 43 процента – на специализированные чат-боты, пишет TechSpot.

Для владельцев бизнеса и корпоративистов всего мира смысл ИИ заключается в дисциплинировании человеческого труда. Это масштабный экономический процесс, с помощью которого капиталисты подрывают переговорную силу рабочих через системные механизмы, такие как десквалификация или экономика краткосрочных контрактов,

– говорит журналист Джо Уилкинс.

По мнению экспертов, технологии позволяют корпорациям размывать права работников, которые те боролись десятилетиями, в частности доступ к медицинскому страхованию и пенсионным выплатам. Примером является генеральный директор Shopify Тоби Лютке, который использует алгоритмы для выжимания большей стоимости из персонала, тогда как некоторые менеджеры уже делегируют чат-ботам право решать, кого именно стоит уволить.

Экономический парадокс: дефицит талантов и увольнения

Исследователи Mercer также обнаружили интересное противоречие: несмотря на планы по массовым сокращениям, главным вызовом для бизнеса эти же руководители называют дефицит талантов. Цифровая акселерация и внедрение ИИ занимают лишь второе место среди приоритетов. Только 32 процента руководителей верят, что их компания способна оптимально сочетать возможности человека и машины.

Более того, экономическая эффективность такой замены остается под вопросом. Хотя 63 процента топ-менеджеров верят, что перестройка работы вокруг автоматизации принесет наибольшие прибыли, январский опрос показал: более половины генеральных директоров, которые уже внедрили ИИ, не увидели ни снижения расходов, ни роста доходов.

Это свидетельствует о том, что бизнес готов рисковать стабильностью коллективов ради технологического тренда, даже без гарантированного финансового результата.