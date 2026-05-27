Чи замінить штучний інтелект вашу посаду?

Результати опитування майже 1000 керівників у Сполучених Штатах Америки виявилися приголомшливими: 99 відсотків топменеджерів очікують, що впровадження штучного інтелекту призведе до масових звільнень працівників протягом наступних двох років. Окрім того, 98 відсотків опитаних керівників уже готують серйозні зміни в своїх організаціях, орієнтуючись на автоматизацію процесів. Про це пише видання Futurism, посилаючись на свіжий звіт консалтингової фірми Mercer.

Станом на початок 2026 року технологічний сектор уже відчув на собі перші хвилі цієї трансформації: кількість звільнень перевищила 100 000 осіб. У більшості випадків головним чинником став саме штучний інтелект.

Попри заяви компаній на ранніх етапах про те, що технологія лише допомагатиме людям, сьогодні такі гіганти, як Block і Meta, відкрито говорять про скорочення штату через автоматизацію.

Психологічний стан і "криза процвітання"

Масове впровадження алгоритмів негативно вплинуло на моральний стан тих, хто поки що зберігає свої місця. Дослідники Mercer зафіксували різке падіння показника добробуту працівників: якщо у 2024 році 66 відсотків опитаних вважали, що вони "процвітають" на роботі, то до 2026 року це число впало до 44 відсотків.

Водночас кількість незадоволених співробітників стрімко зросла. Понад 20 відсотків працівників зізналися, що вони незадоволені своєю роботою, але не мають іншого вибору і змушені залишатися на своїх посадах принаймні протягом наступного року.

Додатковим чинником напруженості стала нерівність: 35 відсотків співробітників готові звільнитися, якщо відчують дискримінацію через обмежений доступ до інструментів ШІ або відповідного навчання.

Тотальний контроль і методи управління

Дедалі більше менеджерів з персоналу розглядають ШІ не як помічника, а як засіб дисциплінування підлеглих. Близько 49 відсотків професіоналів у сфері HR вважають критично важливим інтегрувати аналіз настроїв працівників з їхніми поведінковими даними для управління кадрами. Ще 44 відсотки фахівців покладаються на платформи безперервного спостереження, а 43 відсотки – на спеціалізовані чат-боти, пише TechSpot.

Для власників бізнесу та корпоративістів усього світу сенс ШІ полягає в дисциплінуванні людської праці. Це масштабний економічний процес, за допомогою якого капіталісти підривають переговорну силу робітників через системні механізми, такі як дескваліфікація або економіка короткострокових контрактів,

– каже журналіст Джо Вілкінс.

На думку експертів, технології дозволяють корпораціям розмивати права працівників, які ті виборювали десятиліттями, зокрема доступ до медичного страхування та пенсійних виплат. Прикладом є генеральний директор Shopify Тобі Лютке, який використовує алгоритми для витискання більшої вартості з персоналу, тоді як деякі менеджери вже делегують чат-ботам право вирішувати, кого саме варто звільнити.

Економічний парадокс: дефіцит талантів і звільнення

Дослідники Mercer також виявили цікаву суперечність: попри плани щодо масових скорочень, головним викликом для бізнесу ці самі керівники називають дефіцит талантів. Цифрова акселерація та впровадження ШІ посідають лише друге місце серед пріоритетів. Лише 32 відсотки керівників вірять, що їхня компанія здатна оптимально поєднувати можливості людини та машини.

Ба більше, економічна ефективність такої заміни залишається під питанням. Хоча 63 відсотки топменеджерів вірять, що перебудова роботи навколо автоматизації принесе найбільші прибутки, січневе опитування показало: понад половина генеральних директорів, які вже впровадили ШІ, не побачили ані зниження витрат, ані зростання доходів.

Це свідчить про те, що бізнес готовий ризикувати стабільністю колективів заради технологічного тренду, навіть без гарантованого фінансового результату.