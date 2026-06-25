Консалтинговая компания Challenger, Gray & Christmas подтверждает: волна сокращений в мае 2026 года достигла пика за последние годы. Главной причиной оптимизации штата компании всё чаще называют именно внедрение и развитие ИИ. Об этом пишет TechCrunch.

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Теоретически, разработка программного обеспечения должна была бы пострадать первой из-за появления умных ИИ-помощников для написания кода. Однако реальные данные о найме от венчурной компании SignalFire показывают совсем другую картину.

Многие увольнения оправдывают именно развитием ИИ для кодирования. Мол, один инженер теперь может заменить целую команду. Но на практике мы видим обратное,

– объясняет Ашер Банток, руководитель отдела исследований SignalFire.

Что на самом деле происходит на рынке труда?

Аналитики SignalFire исследовали карьерные траектории миллионов сотрудников в более чем 80 миллионах компаний. Они выяснили, что инженерия стала самой устойчивой сферой. Исследователи анализировали именно данные о найме, ведь статистика увольнений часто неточна – люди не сразу обновляют свои профили после сокращения.

Отчет State of Talent Report показывает: хотя общий набор персонала в технологических гигантах упал на 25% по сравнению с 2019 годом, количество вакансий для инженеров сократилось лишь на 11%.

Более того, в 12 крупнейших технологических компаниях (среди которых Alphabet, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia и другие) инженеры составили 55% от всех новых сотрудников. Для сравнения: в 2019 году этот показатель составлял всего 46%.

В стартапах на ранних стадиях спрос на разработчиков еще выше. Они наняли на 7% больше инженеров, чем до пандемии. Если бы искусственный интеллект действительно вытеснял людей, наем программистов обрушился бы первым. Вместо этого их штат растёт быстрее, чем другие должности.

Как мировые гиганты оптимизируют штат?

Пока спрос на разработчиков растет, компании активно перестраивают свои структуры. Вот как мировые гиганты оптимизируют штаты с помощью ИИ:

Amazon: сократила 16 тысяч корпоративных сотрудников в январе, делая ставку на генеративный ИИ и автономных агентов.

сократила 16 тысяч корпоративных сотрудников в январе, делая ставку на генеративный ИИ и автономных агентов. Dell: уволила около 11 тысяч сотрудников, переориентируясь на серверы для ИИ.

уволила около 11 тысяч сотрудников, переориентируясь на серверы для ИИ. Meta: сократила около 8 тысяч человек, а ещё 7 тысяч перевела в команды по разработке ИИ.

сократила около 8 тысяч человек, а ещё 7 тысяч перевела в команды по разработке ИИ. PayPal: планирует сократить 20% штата (более 4,5 тысяч рабочих мест) в течение 2–3 лет для трансформации процессов с помощью ИИ.

планирует сократить 20% штата (более 4,5 тысяч рабочих мест) в течение 2–3 лет для трансформации процессов с помощью ИИ. Cisco: уволила почти 4 тысячи сотрудников, чтобы перенаправить бюджеты на микрочипы, безопасность и ИИ.

уволила почти 4 тысячи сотрудников, чтобы перенаправить бюджеты на микрочипы, безопасность и ИИ. Intuit: сократила 3 тысячи человек (17% штата) с целью перенаправления ресурсов на ИИ.

сократила 3 тысячи человек (17% штата) с целью перенаправления ресурсов на ИИ. Google: провела точечные сокращения в подразделении Cloud, которые коснулись от 1,5 до 3 тысяч инженеров.

провела точечные сокращения в подразделении Cloud, которые коснулись от 1,5 до 3 тысяч инженеров. Coinbase: уволила около 700 сотрудников. Благодаря ИИ инженеры теперь выполняют за несколько дней задачи, на которые раньше уходили недели.

уволила около 700 сотрудников. Благодаря ИИ инженеры теперь выполняют за несколько дней задачи, на которые раньше уходили недели. IBM: ликвидировала от 3 до 9 тысяч рабочих мест, заменив около 200 HR-должностей системами ИИ, но планирует втрое увеличить набор молодых специалистов в сфере ИИ.

ликвидировала от 3 до 9 тысяч рабочих мест, заменив около 200 HR-должностей системами ИИ, но планирует втрое увеличить набор молодых специалистов в сфере ИИ. Block: сократила штат с более чем 10 тысяч до менее чем 6 тысяч человек.

сократила штат с более чем 10 тысяч до менее чем 6 тысяч человек. GitLab: уволила около 350 сотрудников (14% штата) для инвестиций в инфраструктуру ИИ.

Что говорят лидеры отрасли?

Прогнозы относительно будущего рынка труда часто расходятся. Например, руководитель Anthropic Дарио Амодей ранее предупреждал, что ИИ может уничтожить половину рабочих мест начального уровня для "белых воротничков" и поднять уровень безработицы до 20% за пять лет. Однако главный экономист компании Питер МакКрори заявил, что пока не видит существенного негативного влияния технологий на занятость.

По его словам, нет ощутимой разницы в уровне безработицы между теми, кто активно использует Claude для автоматизации рутинных задач (например, программисты или копирайтеры), и представителями профессий, где требуется исключительно физический труд.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг настроен еще более оптимистично. Он категорически отрицает, что ИИ заменит программистов. Хуанг отметил, что сейчас все инженеры в Nvidia используют агентный ИИ.

Кто-то говорил, что ИИ уничтожит профессию программиста. Но благодаря новым технологиям разработчики заняты как никогда,

– подчеркнул Хуанг.

Он добавил, что хотя ИИ-агенты пишут код мгновенно, они лишь подталкивают людей к созданию новых идей.

Почему эффективность только увеличивает спрос?

Похоже, что сфера программирования столкнулась с классическим экономическим явлением – парадоксом Джевонса.

Справка. Парадокс Джевонса – это теория, согласно которой повышение эффективности использования ресурса увеличивает спрос на него. Простой пример: когда автомобили стали более экономичными, потребление топлива не снизилось – люди просто начали ездить значительно больше.

В программировании это работает точно так же: чем легче писать код, тем больше появляется новых задач. Как отмечает Ашер Банток, разработчики стали гораздо продуктивнее, и теперь перед ними открывается безграничный объем работы.

Искусственный интеллект сегодня – это инструмент для расширения возможностей человека, а не его замена. Технологическая индустрия, как и раньше, нуждается в креативности и архитектурном мышлении людей. Именно поэтому профессия инженера-программиста остается одной из самых перспективных и защищенных от автоматизации в будущем.