Консалтингова компанія Challenger, Gray & Christmas підтверджує: хвиля скорочень у травні 2026 року досягла піку за останні роки. Головною причиною оптимізації штату компанії все частіше називають саме впровадження та розвиток ШІ. Про це пише TechCrunch.

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Теоретично, розробка програмного забезпечення мала б постраждати першою через появу розумних ШІ-помічників для написання коду. Проте реальні дані про найм від венчурної компанії SignalFire показують зовсім іншу картину.

Багато звільнень виправдовують саме розвитком ШІ для кодингу. Мовляв, один інженер тепер може замінити цілу команду. Але на практиці ми бачимо протилежне,

– пояснює Ашер Банток, керівник відділу досліджень SignalFire.

Що насправді відбувається на ринку праці?

Аналітики SignalFire дослідили кар'єрні треки мільйонів працівників у понад 80 мільйонах компаній. Вони з'ясували, що інженерія стала найстійкішою сферою. Дослідники аналізували саме дані про найм, адже статистика звільнень часто є неточною – люди не одразу оновлюють свої профілі після скорочення.

Звіт State of Talent Report показує: хоча загальний найм у технологічних гігантах упав на 25% порівняно з 2019 роком, кількість вакансій для інженерів просіла лише на 11%.

Ба більше, у 12 найбільших технологічних компаніях (серед яких Alphabet, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia та інші) інженери склали 55% від усіх нових працівників. Для порівняння, у 2019 році цей показник становив лише 46%.

У стартапах на ранніх стадіях попит на розробників ще вищий. Вони найняли на 7% більше інженерів, ніж до пандемії. Якби штучний інтелект дійсно витісняв людей, найм програмістів обвалився б першим. Натомість їхній штат зростає швидше за інші позиції.

Як світові гіганти оптимізують штат?

Поки попит на розробників зростає, компанії активно перебудовують свої структури. Ось як світові гіганти оптимізують штати через ШІ:

Amazon: скоротила 16 тисяч корпоративних співробітників у січні, роблячи ставку на генеративний ШІ та автономних агентів.

скоротила 16 тисяч корпоративних співробітників у січні, роблячи ставку на генеративний ШІ та автономних агентів. Dell: звільнила близько 11 тисяч працівників, переорієнтовуючись на сервери для ШІ.

звільнила близько 11 тисяч працівників, переорієнтовуючись на сервери для ШІ. Meta: скоротила близько 8 тисяч людей, а ще 7 тисяч перевела в команди розробки ШІ.

скоротила близько 8 тисяч людей, а ще 7 тисяч перевела в команди розробки ШІ. PayPal: планує скоротити 20% штату (понад 4,5 тисячі робочих місць) протягом 2 – 3 років для трансформації процесів за допомогою ШІ.

планує скоротити 20% штату (понад 4,5 тисячі робочих місць) протягом 2 – 3 років для трансформації процесів за допомогою ШІ. Cisco: звільнила майже 4 тисячі працівників, щоб перенаправити бюджети на мікрочипи, безпеку та ШІ.

звільнила майже 4 тисячі працівників, щоб перенаправити бюджети на мікрочипи, безпеку та ШІ. Intuit: скоротила 3 тисячі людей (17% штату) задля перенаправлення ресурсів на ШІ.

скоротила 3 тисячі людей (17% штату) задля перенаправлення ресурсів на ШІ. Google: провела точкові скорочення у підрозділі Cloud, які торкнулися від 1,5 до 3 тисяч інженерів.

провела точкові скорочення у підрозділі Cloud, які торкнулися від 1,5 до 3 тисяч інженерів. Coinbase: звільнила близько 700 працівників. Завдяки ШІ інженери тепер виконують за кілька днів завдання, на які раніше йшли тижні.

звільнила близько 700 працівників. Завдяки ШІ інженери тепер виконують за кілька днів завдання, на які раніше йшли тижні. IBM: ліквідувала від 3 до 9 тисяч робочих місць, замінивши близько 200 HR-посад системами ШІ, але планує втричі збільшити набір молодих спеціалістів у сфері ШІ.

ліквідувала від 3 до 9 тисяч робочих місць, замінивши близько 200 HR-посад системами ШІ, але планує втричі збільшити набір молодих спеціалістів у сфері ШІ. Block: скоротила штат з понад 10 тисяч до менш ніж 6 тисяч осіб.

скоротила штат з понад 10 тисяч до менш ніж 6 тисяч осіб. GitLab: звільнила близько 350 працівників (14% штату) для інвестицій в інфраструктуру для ШІ.

Що кажуть лідери індустрії?

Прогнози щодо майбутнього ринку праці часто різняться. Наприклад, керівник Anthropic Даріо Амодей раніше попереджав, що ШІ може знищити половину робочих місць початкового рівня для "білих комірців" і підняти безробіття до 20% за п'ять років. Проте головний економіст компанії Пітер МакКрорі заявив, що поки не бачить суттєвого негативного впливу технологій на зайнятість.

За його словами, немає відчутної різниці в рівні безробіття між тими, хто активно використовує Claude для автоматизації рутини (як-от кодери чи копірайтери), та представниками професій, де потрібна виключно фізична праця.

Очільник Nvidia Дженсен Хуанг налаштований ще оптимістичніше. Він категорично заперечує, що ШІ замінить програмістів. Хуанг зазначив, що зараз усі інженери в Nvidia використовують агентний ШІ.

Хтось казав, що ШІ знищить професію програміста. Але завдяки новим технологіям розробники зайняті як ніколи,

– наголосив Хуанг.

Він додав, що хоча ШІ-агенти пишуть код миттєво, вони лише підштовхують людей створювати нові ідеї.

Чому ефективність лише збільшує попит?

Схоже, що сфера програмування зіткнулася з класичним економічним явищем – парадоксом Джевонса.

Довідка. Парадокс Джевонса – це теорія, згідно з якою підвищення ефективності використання ресурсу збільшує попит на нього. Простий приклад: коли автомобілі стали економнішими, споживання пального не впало – люди просто почали їздити значно більше.

У програмуванні це працює так само: що легше писати код, то більше нових завдань з'являється. Як зазначає Ашер Банток, розробники стали набагато продуктивнішими, і тепер перед ними відкривається безмежний обсяг роботи.

Штучний інтелект сьогодні – це інструмент для масштабування можливостей людини, а не її заміна. Технологічна індустрія, як і раніше, потребує креативності та архітектурного мислення людей. Саме тому професія інженера-програміста залишається однією з найперспективніших та найзахищеніших від автоматизації у майбутньому.