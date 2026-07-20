Исследователи проанализировали имеющиеся научные работы, чтобы выяснить, как использование искусственного интеллекта для выполнения интеллектуальных задач влияет на человеческое мышление, память и способность к обучению. Результаты опубликованы в журнале Trends in Cognitive Sciences, а о них также сообщает Phys.org.

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Действительно ли искусственный интеллект делает людей менее умными?

Вывод ученых оказался неоднозначным. Сам по себе искусственный интеллект не "делает людей глупее". В то же время чрезмерная зависимость от него может ослаблять отдельные навыки, если человек перестает практиковаться самостоятельно.

Авторы подчеркивают, что ключевую роль играет не наличие ИИ, а то, как именно его используют – в качестве замены собственного мышления или как инструмент для сотрудничества.

Ученые обращают внимание на то, что опасения по поводу новых технологий возникают уже не в первый раз. Еще древнегреческий философ Сократ считал, что письменность ухудшит человеческую память. Впоследствии аналогичные дискуссии возникали после появления калькуляторов, GPS-навигации и компьютеров.

Во всех этих случаях речь шла о так называемой"когнитивной разгрузке" – ситуации, когда люди перекладывают часть умственных задач на внешние инструменты вместо того, чтобы выполнять их самостоятельно.

По словам исследователей, именно практика является основой формирования любого навыка. Если школьник просит чат-бота сразу решить математическую задачу, он получает правильный ответ, но теряет возможность научиться самостоятельно находить решение.

Похожая ситуация возникает и с автоматическим обобщением текстов. Если ИИ берет на себя поиск, структурирование и анализ информации, человек прилагает меньше усилий к обучению, а значит, хуже запоминает новые знания.

Исследователи отмечают, что даже хорошо усвоенные навыки постепенно ослабевают, если ими долго не пользоваться. Именно регулярная практика помогает мозгу поддерживать их на должном уровне.

Почему навыки отличаются от когнитивных способностей?

Авторы исследования подчеркивают важное различие между навыками и базовыми когнитивными функциями. Навыки – это конкретные умения, которые человек приобретает благодаря знаниям и практике. Именно они позволяют эффективно решать математические задачи, писать тексты или анализировать информацию.

В свою очередь, базовые когнитивные способности – это фундаментальные функции мозга, в частности внимание и рабочая память. Они являются основой для обучения и развития всех остальных навыков. На данный момент у ученых нет убедительных доказательств того, что использование искусственного интеллекта напрямую ухудшает именно эти фундаментальные способности. Гораздо больше доказательств существует в отношении потери отдельных навыков из-за отсутствия практики.

Когда искусственный интеллект приносит пользу?

Исследования показывают, что ИИ может быть эффективным помощником в обучении, если его использовать правильно.

Например, при работе с учащимися старших классов, изучавшими математику, использование ИИ в качестве репетитора помогало восполнять пробелы в знаниях. Если ученики не просили готовых ответов, а использовали систему для объяснений и подсказок, уровень развития их навыков не уступал результатам школьников, которые вообще не пользовались искусственным интеллектом.

По мнению исследователей, наибольшую пользу ИИ приносит тогда, когда выступает собеседником, источником обратной связи или примеров решения задач, а не выполняет всю работу вместо человека.

Несмотря на полученные результаты, исследователи признают, что делать окончательные выводы пока рано. Они проанализировали работы в области когнитивной науки, образования, медицины и исследований человеческого фактора, в частности об обучении математике, поиске информации в интернете и использовании ИИ для медицинского скрининга.

Впрочем, долгосрочные последствия активного использования искусственного интеллекта пока остаются неизвестными. Особое беспокойство вызывает возможное влияние многолетней зависимости от ИИ на развитие детей в критические периоды формирования мозга.

Авторы подчеркивают, что только многолетние исследования, которые проследят использование ИИ представителями различных профессий и возрастных групп, позволят окончательно оценить его влияние на человеческие навыки и когнитивные способности.