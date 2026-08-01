Искусственный интеллект все активнее влияет на поведение покупателей во время онлайн-шоппинга, однако пока не приводит к существенному росту продаж. Именно к такому выводу пришли авторы совместного исследования компании Vercel и организации World Retail Congress. Об этом пишет Techradar.

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Почему искусственный интеллект пока не стал главным продавцом?

Опрос показал, что все больше людей используют чат-ботов и системы на основе генеративного искусственного интеллекта для поиска товаров еще до того, как открывают интернет-магазины. В Великобритании 20% респондентов начинают знакомство с товарами именно через платформы вроде ChatGPT или Google Gemini. Это уже больше, чем у Facebook, который выбрали 19% опрошенных. TikTok используют для этой цели 18% покупателей, а инстаграм – лишь 14%.

Таким образом, инструменты с искусственным интеллектом постепенно становятся новым каналом поиска товаров, опережая традиционные социальные сети.

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Рекомендации ИИ нравятся пользователям, но этого недостаточно

Несмотря на рост популярности таких сервисов, они еще не стали основным инструментом для совершения покупок. Согласно исследованию, 87% британских потребителей считают рекомендации, формируемые искусственным интеллектом, полезными. В то же время лишь 55% хотя бы один раз приобрели товар после такой рекомендации.

Исследователи отмечают, что это свидетельствует о существенной разнице между заинтересованностью пользователей и их готовностью доверить ИИ окончательный выбор товара.

Еще одним показательным результатом стало отношение к виртуальным консультантам. Лишь 10% опрошенных заявили, что готовы проводить больше времени с искусственным интеллектом, чем с консультантом-человеком. Аналогичная тенденция наблюдается и в других европейских странах.

Доверие и конфиденциальность остаются главным препятствием

Несмотря на активное внедрение инструментов искусственного интеллекта в электронную коммерцию, большинство покупателей пока не готовы полностью менять свои привычки.

В частности, 79% британцев, как и раньше, предпочитают начинать покупки непосредственно с сайта продавца. Если же речь идет о дорогих товарах, то 65% респондентов предпочитают лично посетить обычный магазин, осмотреть продукцию и только после этого принимать решение о покупке.

Одной из ключевых причин такой осторожности остается недоверие к алгоритмам. Исследование показало, что 33% опрошенных сомневаются, что искусственный интеллект показывает им действительно лучшие товары. Покупатели опасаются, что рекомендации могут быть неточными или даже формироваться под влиянием производителей или рекламных механизмов.

Не менее важным фактором остаются вопросы конфиденциальности. Именно они, наряду с развитием таких функций, как визуальный поиск товаров, сегодня сдерживают более быстрое распространение сервисов с искусственным интеллектом.

Как меняется стратегия интернет-магазинов

Технический директор Vercel Мальте Убри считает, что интернет-торговля вступает в новый этап развития, где покупатели уже не являются единственной аудиторией, для которой нужно оптимизировать сайты.

"На протяжении большей части истории интернета мы оптимизировали онлайн-магазины для двух аудиторий: людей и Google. Теперь появилась третья – агенты искусственного интеллекта, которые находят, сравнивают и все чаще рекомендуют товары от имени покупателя. В следующем десятилетии победят те ритейлеры, которые смогут достаточно быстро обновлять свои сервисы и успевать за тем, как стремительно меняется поведение потребителей", – заявил он.

В то же время результаты исследования показывают, что самим магазинам еще предстоит преодолеть ряд барьеров. Хотя 43% покупателей готовы отдать предпочтение продавцу, предлагающему более качественный опыт взаимодействия с искусственным интеллектом, для широкого внедрения таких технологий необходимо прежде всего укрепить доверие пользователей и лучше защитить их конфиденциальность.