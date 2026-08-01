Штучний інтелект дедалі активніше впливає на поведінку покупців під час онлайн-шопінгу, однак поки що не призводить до суттєвого зростання продажів. Саме такого висновку дійшли автори спільного дослідження компанії Vercel та організації World Retail Congress. Про це пише Techradar.

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Чому штучний інтелект поки не став головним продавцем?

Опитування показало, що все більше людей використовують чат-ботів і системи на основі генеративного штучного інтелекту для пошуку товарів ще до того, як відкривають інтернет-магазини. У Великій Британії 20% респондентів починають знайомство з товарами саме через платформи на кшталт ChatGPT або Google Gemini. Це вже більше, ніж у Facebook, який обрали 19% опитаних. TikTok використовують для цієї мети 18% покупців, а Instagram – лише 14%.

Таким чином інструменти зі штучним інтелектом поступово стають новим каналом пошуку товарів, випереджаючи традиційні соціальні мережі.

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Рекомендації ШІ подобаються користувачам, але цього недостатньо

Попри зростання популярності таких сервісів, вони ще не перетворилися на головний інструмент для здійснення покупок. Згідно з дослідженням, 87% британських споживачів вважають рекомендації, які формує штучний інтелект, корисними. Водночас лише 55% хоча б один раз придбали товар після такої рекомендації.

Дослідники зазначають, що це свідчить про суттєву різницю між зацікавленістю користувачів і їхньою готовністю довірити ШІ остаточний вибір товару.

Ще одним показовим результатом стало ставлення до віртуальних консультантів. Лише 10% опитаних заявили, що готові проводити більше часу зі штучним інтелектом, ніж із консультантом-людиною. Аналогічна тенденція спостерігається й в інших європейських країнах.

Довіра та конфіденційність залишаються головною перешкодою

Попри активне впровадження інструментів штучного інтелекту в електронну комерцію, більшість покупців поки що не готові повністю змінювати свої звички.

Зокрема, 79% британців, як і раніше, віддають перевагу тому, щоб розпочинати покупки безпосередньо із сайту продавця. Якщо ж ідеться про дорогі товари, то 65% респондентів воліють особисто відвідати звичайний магазин, оглянути продукцію та лише після цього приймати рішення про купівлю.

Однією з ключових причин такої обережності залишається недовіра до алгоритмів. Дослідження показало, що 33% опитаних сумніваються, що штучний інтелект показує їм справді найкращі товари. Покупці побоюються, що рекомендації можуть бути неточними або навіть формуватися під впливом виробників чи рекламних механізмів.

Не менш важливим фактором залишаються питання конфіденційності. Саме вони, поряд із розвитком функцій на кшталт візуального пошуку товарів, сьогодні стримують швидше поширення сервісів зі штучним інтелектом.

Як змінюється стратегія інтернет-магазинів

Технічний директор Vercel Мальте Убри вважає, що інтернет-торгівля входить у новий етап розвитку, де покупці вже не є єдиною аудиторією, для якої потрібно оптимізувати сайти.

"Протягом більшої частини історії інтернету ми оптимізували онлайн-магазини для двох аудиторій: людей і Google. Тепер з'явилася третя – агенти штучного інтелекту, які знаходять, порівнюють і дедалі частіше рекомендують товари від імені покупця. У наступне десятиліття переможуть ті ритейлери, які зможуть достатньо швидко оновлювати свої сервіси та встигати за тим, як стрімко змінюється поведінка споживачів", – заявив він.

Водночас результати дослідження свідчать, що самим магазинам ще належить подолати низку бар'єрів. Хоча 43% покупців готові віддати перевагу продавцю, який пропонує якісніший досвід взаємодії зі штучним інтелектом, для широкого впровадження таких технологій необхідно насамперед зміцнити довіру користувачів і краще захистити їхню приватність.