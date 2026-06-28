Эпоха "ИИ-усталости": почему возможность отключить искусственный интеллект становится главной премиальной функцией

Технологические гиганты настолько настойчиво интегрируют искусственный интеллект в каждый свой продукт, что это вызвало обратную реакцию — массовую "ИИ-усталость". Вскоре возможность получить чистое цифровое пространство без навязчивых алгоритмов может стать главным платным преимуществом, подобно подпискам без рекламы.

Почему пользователи устают от ИИ?

Все помнят вирусное видео с генеральным директором Google Сундаром Пичаи, где он повторяет слово "ИИ" в течение целой минуты на презентации Google I/O. Как отмечает издание Android Authority, это видео идеально отражает текущее состояние индустрии. Компании пытаются внедрить искусственный интеллект во все уголки своих продуктов — от Android до Chrome. Даже классическая поисковая система Google теперь активно продвигает сгенерированные результаты вместо обычных ссылок.

Искусственный интеллект в этом контексте — это преимущественно крупные языковые модели (LLM). Они умеют анализировать данные, писать тексты и имитировать человеческое общение. Хотя технология должна упрощать жизнь, её принудительное навязывание даёт обратный эффект.

Пользователи всё чаще сталкиваются с "ИИ-усталостью". Вы хотите просто посмотреть погоду — и получаете сгенерированный отчёт. Выделяете текст на Mac — и Apple Intelligence уже ждёт в контекстном меню. В Google Docs алгоритм Gemini назойливо предлагает сделать краткое изложение файла, а в Notion приходится постоянно закрывать всплывающие окна Notion AI. Больше всего раздражает то, что эти функции обычно включены по умолчанию.



Сравнение обычного поиска и ИИ-режима

Усталость от монополии и агрессивная монетизация

Пользователи не просто устают — они начинают искать альтернативы. Впервые за более чем три с половиной года с момента запуска доля ChatGPT на рынке упала ниже 50% (до 46,4% в конце мая 2026 года). По данным Censor.net, люди всё чаще переключаются между различными помощниками. Например, доля Google Gemini выросла до 27,7%, а Claude от Anthropic — до 10,3%.

В то же время разработчики переходят к агрессивной монетизации. Только за первую половину 2026 года пользователи скачали почти 2,3 миллиарда ИИ-приложений и потратили на них более 4,2 миллиарда долларов. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года эта сумма составляла 1,83 миллиарда долларов. Вместо привлечения новой аудитории компании теперь пытаются навязать как можно больше платных функций.

Бизнес тоже разочаровывается: миллиардные расходы без окупаемости

Не только обычные пользователи, но и крупный бизнес начинает пересматривать свои стратегии в области ИИ. Содержание крупных языковых моделей обходится в баснословные суммы, а реальная окупаемость инвестиций остается низкой. По оценкам аналитиков Gartner, более 40% проектов по созданию ИИ-агентов могут быть закрыты уже к концу 2027 года из-за высокой стоимости и неопределённой ценности для бизнеса.

Мир уже потрясли несколько громких провалов интеграции этой технологии:

Судебный иск на 100 миллионов долларов: один из крупнейших франчайзи Pizza Hut в США подал в суд на материнскую компанию. Причина — ИИ-система диспетчеризации Dragontail, которая должна была ускорить доставку еды, но вместо этого лишь замедлила её.

один из крупнейших франчайзи Pizza Hut в США подал в суд на материнскую компанию. Причина — ИИ-система диспетчеризации Dragontail, которая должна была ускорить доставку еды, но вместо этого лишь замедлила её. Отказ от автоматизации: сеть Starbucks менее чем за год отказалась от автоматизированной системы учета запасов. Алгоритмы постоянно давали сбои при инвентаризации.

сеть Starbucks менее чем за год отказалась от автоматизированной системы учета запасов. Алгоритмы постоянно давали сбои при инвентаризации. Ограничение бюджетов: гиганты вроде Uber и Microsoft начали ограничивать использование отдельных ИИ-инструментов для своих сотрудников. Их годовые бюджеты на искусственный интеллект исчерпывались за считанные месяцы.

Подробнее об этом можно прочитать в материале "Интерфакс-Украина".

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Сокращение штата под предлогом ИИ

С начала 2026 года технологические компании уволили почти 150 тысяч сотрудников в ходе 363 волн сокращений. Самым частым оправданием руководства стало именно "развитие ИИ".

Однако известные инвесторы и эксперты, в частности Джек Дорси и Марк Андриссен, отмечают, что это лишь удобный предлог. На самом деле компании просто оптимизируют расходы после чрезмерного найма персонала во время пандемии, прикрываясь модным трендом. Подробнее об этом пишет Censor.net.

Право на выбор: как компании реагируют на запросы пользователей

Когда пользователи начали массово жаловаться на избыток ИИ в поиске, сама Google иронично посоветовала им перейти на DuckDuckGo для получения "чистого" опыта. DuckDuckGo оставляет за пользователем право решать, нужны ли ему умные функции.

По этому же пути идёт браузер Mozilla Firefox. Его инструменты (например, умная группировка вкладок) ориентированы на конфиденциальность и требуют добровольной активации пользователем (opt-in).

Популярная альтернатива Notion — приложение для заметок Obsidian — работает преимущественно в офлайне и не интегрирует ИИ без разрешения. Пользователи сами добавляют нужные функции через плагины. Даже Apple Intelligence реализовали в виде переключателя в настройках iPhone. Чтобы воспользоваться новой Siri, пользователь должен самостоятельно загрузить локальные модели, которые работают непосредственно на процессоре устройства без подключения к интернету.

Почтовый сервис Proton также запустил собственного чат-бота Lumo, который по умолчанию не имеет доступа к вашим письмам. Вам придётся вручную скопировать текст, если вы захотите получить помощь в написании ответа.



Настройки Apple Intelligence

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Историческая параллель: отказ от ИИ как новый YouTube Premium

Этот антинарратив не является новым для технологического мира. Когда-то телевизоры и онлайн-сервисы были настолько переполнены всплывающей рекламой, что приходилось делать десятки кликов, чтобы добраться до контента. Это привело к появлению подписок вроде Netflix и YouTube Premium, которые построили свой успех на простой идее: чистый контент без отвлекающих факторов за небольшую плату.



Страница YouTube Premium

Когда корпорации начали собирать подробные профили пользователей, появились ориентированные на конфиденциальность продукты вроде Proton и Firefox. Когда смартфоны стали отнимать слишком много внимания, возник рынок минималистичных телефонов. Сегодня искусственный интеллект идет по тому же пути: премиальным опытом становится возможность от него отказаться.

Угрозы безопасности и регулирование ИИ

Пока пользователи устают от навязчивых функций, разработчики предупреждают о более серьезных вызовах. В Google DeepMind отмечают, что создание полноценного ИИ человеческого уровня — это вопрос ближайших лет. Технология имеет двойное назначение и развивается в условиях жесткой геополитической и коммерческой борьбы, что несет значительные риски, сообщает "Украина Online".

Поэтому в Украине и во всем мире активно работают над правилами игры. В течение 2026 года совместная рабочая группа при Минцифры и Комитете ВР планирует разработать первый закон об искусственном интеллекте. Он должен урегулировать использование технологии с учетом интересов общества и бизнеса, пишет Censor.net.

Будущее за гибридным подходом

Искусственный интеллект никуда не исчезнет, и в будущем его станет только больше. Однако на рынке формируется параллельный мир продуктов, где главной ценностью является выбор. Пользователи хотят иметь возможность включать ИИ там, где он действительно полезен (например, для поиска редкой идиомы при написании текста), и отключать его там, где он превращается в цифровой мусор.

Важно! Следующим крупным премиальным фактором дифференциации в технологиях станет не наличие самого умного алгоритма, а свобода от него. Если даже Google Search признает, что иногда ИИ бывает излишним, предлагая альтернативы, это ясно указывает на новое направление развития рынка.