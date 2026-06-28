Епоха ШІ-втоми: чому можливість вимкнути штучний інтелект стає головною преміальною функцією

Технологічні гіганти так наполегливо інтегрують штучний інтелект у кожен свій продукт, що це викликало зворотну реакцію – масову "ШІ-втому". Незабаром можливість отримати чистий цифровий простір без нав'язливих алгоритмів може стати головною платною перевагою, подібною до підписок без реклами.

Чому користувачі втомлюються від ШІ?

Усі пам'ять вірусне відео з генеральним директором Google Сундаром Пічаї, де він повторює слово "ШІ" протягом цілої хвилини на презентації Google I/O. Як зазначає видання Android Authority, це відео ідеально відображає поточний стан індустрії. Компанії намагаються впровадити штучний інтелект у кожен куточок своїх продуктів – від Android до Chrome. Навіть класичний пошуковик Google тепер активно просуває згенеровані результати замість звичайних посилань.

Штучний інтелект у цьому контексті – це переважно великі мовні моделі (LLM). Вони вміють аналізувати дані, писати тексти та імітувати людське спілкування. Хоча технологія має спрощувати життя, її примусове нав'язування дає зворотний ефект.

Користувачі дедалі частіше стикаються із "ШІ-втомою". Ви хочете просто подивитися погоду – і отримуєте згенероване зведення. Виділяєте текст на Mac – і Apple Intelligence вже чекає в контекстному меню. У Google Docs алгоритм Gemini нав'язливо пропонує зробити стислий переказ файлу, а в Notion доводиться постійно закривати спливаючі вікна Notion AI. Найбільше дратує те, що ці функції зазвичай увімкнені за замовчуванням.



Порівняння звичайного пошуку та ШІ-режиму

Втома від монополії та агресивна монетизація

Користувачі не просто втомлюються – вони починають шукати альтернативи. Вперше за понад три з половиною роки з моменту запуску частка ChatGPT на ринку впала нижче 50% (до 46,4% наприкінці травня 2026 року). За даними Censor.net, люди дедалі частіше перемикаються між різними помічниками. Наприклад, частка Google Gemini зросла до 27,7%, а Claude від Anthropic – до 10,3%.

Водночас розробники переходять до агресивної монетизації. Лише за першу половину 2026 року користувачі завантажили майже 2,3 мільярда ШІ-додатків і витратили на них понад 4,2 мільярда доларів. Для порівняння: за аналогічний період 2025 року ця сума становила 1,83 мільярда доларів. Замість залучення нової аудиторії компанії тепер намагаються нав'язати якомога більше платних функцій.

Бізнес теж розчаровується: мільярдні витрати без окупності

Не лише звичайні користувачі, а й великий бізнес починає переглядати свої AI-стратегії. Утримання великих мовних моделей коштує шалених грошей, а реальна окупність інвестицій залишається низькою. За оцінками аналітиків Gartner, понад 40% проєктів зі створення ШІ-агентів можуть закрити вже до кінця 2027 року через високу вартість та невизначену цінність для бізнесу.

Світ уже сколихнули кілька гучних провалів інтеграції технології:

Судовий позов на 100 мільйонів доларів: Один із найбільших франчайзі Pizza Hut у США подав до суду на материнську компанію. Причина – ШІ-система диспетчеризації Dragontail, яка мала прискорити доставку їжі, але натомість лише уповільнила її.

Один із найбільших франчайзі Pizza Hut у США подав до суду на материнську компанію. Причина – ШІ-система диспетчеризації Dragontail, яка мала прискорити доставку їжі, але натомість лише уповільнила її. Відмова від автоматизації: Мережа Starbucks менш ніж за рік відмовилася від автоматизованої системи обліку запасів. Алгоритми постійно помилялися під час інвентаризації.

Мережа Starbucks менш ніж за рік відмовилася від автоматизованої системи обліку запасів. Алгоритми постійно помилялися під час інвентаризації. Обмеження бюджетів: Гіганти на кшталт Uber та Microsoft почали обмежувати використання окремих ШІ-інструментів для своїх працівників. Їхні річні бюджети на штучний інтелект вичерпувалися за лічені місяці.

Детальніше про це можна прочитати у матеріалі Інтерфакс-Україна.

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Скорочення штату під приводом ШІ

З початку 2026 року технологічні компанії звільнили майже 150 тисяч працівників під час 363 хвиль скорочень. Найчастішим виправданням керівництва став саме "розвиток ШІ".

Проте відомі інвестори та експерти, зокрема Джек Дорсі та Марк Андріссен, зазначають, що це лише зручна ширма. Насправді компанії просто оптимізують витрати після надмірного найму персоналу під час пандемії, прикриваючись модним трендом. Більше про це пише Censor.net.

Право на вибір: як компанії реагують на запит користувачів

Коли користувачі почали масово скаржитися на надлишок ШІ в пошуку, сама Google іронічно порадила їм перейти на DuckDuckGo для отримання "чистого" досвіду. DuckDuckGo залишає за користувачем право вирішувати, чи потрібні йому розумні функції.

Цим же шляхом іде браузер Mozilla Firefox. Його інструменти (наприклад, розумне групування вкладок) орієнтовані на конфіденційність і потребують добровільної активації користувачем (opt-in).

Популярна альтернатива Notion – додаток для нотаток Obsidian – працює переважно в офлайні та не інтегрує ШІ без дозволу. Користувачі самі додають потрібні функції через плагіни. Навіть Apple Intelligence реалізували у вигляді перемикача в налаштуваннях iPhone. Щоб скористатися новою Siri, користувач має самостійно завантажити локальні моделі, які працюють безпосередньо на процесорі пристрою без підключення до інтернету.

Поштовий сервіс Proton також запустив власного чат-бота Lumo, який не має доступу до ваших листів за замовчуванням. Вам доведеться вручну скопіювати текст, якщо захочете отримати допомогу в написанні відповіді.



Налаштування Apple Intelligence

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Історична паралель: відмова від ШІ як новий YouTube Premium

Цей антинаратив не є новим для технологічного світу. Колись телевізори та онлайн-сервіси були настільки переповнені спливаючою рекламою, що доводилося робити десятки кліків, аби дістатися до контенту. Це призвело до появи підписок на кшталт Netflix та YouTube Premium, які побудували свій успіх на простій ідеї: чистий контент без відволікань за невелику плату.



Сторінка YouTube Premium

Коли корпорації почали збирати детальні профілі користувачів, з'явилися орієнтовані на приватність продукти на кшталт Proton та Firefox. Коли смартфони почали забирати занадто багато уваги, виник ринок мінімалістичних телефонів. Сьогодні штучний інтелект йде тим самим шляхом: преміальним досвідом стає можливість від нього відмовитися.

Загрози безпеці та регулювання ШІ

Поки користувачі втомлюються від нав'язливих функцій, розробники попереджають про серйозніші виклики. У Google DeepMind зазначають, що створення повноцінного ШІ людського рівня – це питання найближчих років. Технологія має подвійне призначення і розвивається в умовах жорсткої геополітичної та комерційної боротьби, що несе значні ризики, повідомляє Україна Online.

Через це в Україні та світі активно працюють над правилами гри. Протягом 2026 року спільна робоча група при Мінцифри та Комітеті ВР планує розробити перший закон про штучний інтелект. Він має врегулювати використання технології з урахуванням інтересів суспільства та бізнесу, пише Censor.net.

Майбутнє за гібридним підходом

Штучний інтелект нікуди не зникне, і в майбутньому його стане лише більше. Проте на ринку формується паралельний світ продуктів, де головною цінністю є вибір. Користувачі хочуть мати можливість увімкнути ШІ там, де він дійсно корисний (наприклад, для пошуку рідкісної ідіоми під час написання тексту), і вимкнути його там, де він перетворюється на цифрове сміття.

Важливо! Наступним великим преміальним диференціатором у технологіях стане не наявність найрозумнішого алгоритму, а свобода від нього. Якщо навіть Google Search визнає, що іноді ШІ буває забагато, пропонуючи альтернативи, це чітко вказує на новий напрямок розвитку ринку.