Образовательный фонд "МрійДій" провел публичную дискуссию "ИИ в школе: время устанавливать правила", посвященную этичному и ответственному использованию искусственного интеллекта в украинском образовании. К обсуждению присоединились представители ЮНЕСКО, Украинского католического университета, SoftServe, WINWIN EdTech Center of Excellence и школьного сообщества. Об этом рассказали представители фонда 24 Канала.

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Почему украинским школам нужны собственные правила использования ИИ?

В центре дискуссии оказался вопрос о том, как превратить многочисленные международные рекомендации в понятные и практичные правила, которые будут работать каждый день и будут одинаково понятны для учеников, учителей и родителей.

Как отметили организаторы, сегодня уже существуют рекомендации ЮНЕСКО, Европейской комиссии, Рады Европы, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Министерства образования и науки Украины и других институтов. Однако главная проблема заключается не в отсутствии документов, а в их практическом внедрении.

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"Мы понимаем, что декларация – это одно, а внедрение этих правил – совсем другое. Именно поэтому после оценки готовности Украины мы приступаем к разработке национального плана действий с четким распределением ответственности. Образование является одним из ключевых секторов этого процесса, ведь именно сегодняшние ученики станут не только пользователями, но и создателями технологий искусственного интеллекта", – отметил старший координатор и руководитель сектора образования Бюро ЮНЕСКО в Украине Даниэль Чутурич.

По его словам, уже во время обучения школьники должны понимать принципы работы таких технологий.

"Сегодня искусственный интеллект становится важной составляющей образования так же, как умение читать и писать", – добавил он.

Исследование показало, насколько активно школьники используют ИИ

Перед началом разработки практической модели Образовательный фонд "МрийДій" проанализировал международные рекомендации и провел собственное исследование среди более чем 450 учеников 5–11 классов из разных регионов Украины.

Опрос показал, что искусственный интеллект уже стал привычным инструментом для обучения. Почти 97% школьников используют его при выполнении учебных заданий, а более 80% обращаются к таким сервисам как минимум несколько раз в неделю.

В то же время лишь около 15% учеников регулярно сообщают учителям об использовании ИИ. Среди главных проблем школьники назвали отсутствие понятных правил, разные требования разных учителей и риск необоснованных обвинений в использовании искусственного интеллекта. Именно поэтому фонд решил создать модель, в которой правила будут разрабатываться совместно с учениками, педагогами и родителями, а не только на основе международных документов.

Роль учителя также меняется

В ходе дискуссии участники подчеркнули, что распространение генеративного искусственного интеллекта меняет не только подходы к выполнению домашних заданий, но и саму модель современного образования.

"Искусственный интеллект заставляет нас фактически перестроить всю систему работы школы: роль учителя, взаимодействие с учениками, методики обучения. Многие подходы, которые работали еще несколько лет назад, сегодня уже требуют переосмысления", – убеждена директор Центра данных, ИИ и общества Украинского католического университета Татьяна Захарченко.

Аналогичное мнение высказала руководительница направления исследований и прогнозирования WINWIN EdTech Center of Excellence Мариам Галстян.

"Сегодня школа уже не является единственным местом, где ребенок получает знания. Поэтому ее ценность все больше заключается не в передаче информации, а в создании среды, где дети учатся мыслить, сотрудничать, задавать вопросы и ответственно использовать новые технологии", – сказала она.

На важности развития человеческих компетенций подчеркнул и соучредитель SoftServe Олег Денис.

"Мы уже находимся в самом центре этого процесса. Вопрос не в том, будет ли искусственный интеллект в школе. Вопрос в том, что должна сделать школа, чтобы человек оставался сильнее любой математической модели. Именно ответственность, критическое мышление, умение проверять информацию и творчество становятся ключевыми компетенциями", – отметил он.

Первые правила будут тестироваться уже осенью

По итогам дискуссии Образовательный фонд "МрийДій" продолжит разработку практической модели использования искусственного интеллекта в школах.

В августе к ее доработке присоединятся педагоги, а уже в сентябре новые правила начнут тестировать в образовательном процессе. После завершения пилотного проекта модель планируют адаптировать для других украинских школ.

Директор школы "МрийДей" во Львове Любовь Собко подчеркнула, что успех такой инициативы зависит от совместного участия всех участников образовательного процесса.

"Правила будут работать не тогда, когда их утвердит администрация школы, а когда они будут созданы совместно с учениками, учителями и родителями. Для нас важно не только определить границы использования искусственного интеллекта, но и сформировать общее понимание того, что является честным, ответственным и справедливым для всех участников образовательного процесса", – подчеркнула она.

В фонде также сообщили, что планируют публиковать результаты пилотного проекта, практические кейсы и наработанные решения, а также приглашают к сотрудничеству школы, образовательные организации, государственные учреждения и экспертов, занимающихся вопросами ответственного использования искусственного интеллекта в образовании.