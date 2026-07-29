Освітня фундація "МрійДій" провела публічну дискусію "ШІ в школі: час для правил", присвячену етичному та відповідальному використанню штучного інтелекту в українській освіті. До обговорення долучилися представники ЮНЕСКО, Українського католицького університету, SoftServe, WINWIN EdTech Center of Excellence та шкільної спільноти. Про це розповіли представники фундації 24 Каналу.

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Чому українським школам потрібні власні правила використання ШІ?

У центрі дискусії опинилося питання, як перетворити численні міжнародні рекомендації на зрозумілі та практичні правила, які працюватимуть щодня й будуть однаково зрозумілими для учнів, учителів і батьків.

Як зазначили організатори, сьогодні вже існують рекомендації ЮНЕСКО, Європейської комісії, Ради Європи, Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), Міністерства освіти і науки України та інших інституцій. Проте головна проблема полягає не у відсутності документів, а в їх практичному впровадженні.

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"Ми розуміємо, що декларація – це одне, а імплементація цих правил – зовсім інше. Саме тому після оцінки готовності України ми переходимо до розробки національного плану дій із чітким розподілом відповідальності. Освіта є одним із ключових секторів цього процесу, адже саме сьогоднішні учні будуть не лише користувачами, а й творцями технологій штучного інтелекту", – зазначив старший координатор та керівник сектору освіти Бюро ЮНЕСКО в Україні Данієль Чутурич.

За його словами, вже під час навчання школярі повинні розуміти принципи роботи таких технологій.

"Сьогодні штучний інтелект стає важливою складовою освіти так само, як уміння читати і писати", – додав він.

Дослідження показало, наскільки активно школярі використовують ШІ

Перед початком розробки практичної моделі Освітня фундація "МрійДій" проаналізувала міжнародні рекомендації та провела власне дослідження серед понад 450 учнів 5 – 11 класів із різних регіонів України.

Опитування показало, що штучний інтелект уже став звичним інструментом для навчання. Майже 97% школярів використовують його під час виконання навчальних завдань, а понад 80% звертаються до таких сервісів щонайменше кілька разів на тиждень.

Водночас лише близько 15% учнів регулярно повідомляють учителів про використання ШІ. Серед головних проблем школярі назвали відсутність зрозумілих правил, різні вимоги різних учителів і ризик безпідставних звинувачень у використанні штучного інтелекту. Саме тому фундація вирішила створити модель, у якій правила розроблятимуться спільно з учнями, педагогами та батьками, а не лише на основі міжнародних документів.

Роль учителя також змінюється

Під час дискусії учасники наголосили, що поширення генеративного штучного інтелекту змінює не лише підходи до виконання домашніх завдань, а й саму модель сучасної освіти.

"Штучний інтелект змушує нас фактично перезібрати всю систему роботи школи: роль учителя, взаємодію з учнями, методики навчання. Багато підходів, які працювали ще кілька років тому, сьогодні вже потребують переосмислення", – переконана директорка Центру для даних, ШІ та суспільства Українського католицького університету Тетяна Захарченко.

Схожу думку висловила керівниця напряму досліджень і прогнозування WINWIN EdTech Center of Excellence Маріам Галстян.

"Сьогодні школа вже не є єдиним місцем, де дитина отримує знання. Тому її цінність дедалі більше полягає не в передачі інформації, а у створенні середовища, де діти вчаться мислити, співпрацювати, ставити запитання й відповідально використовувати нові технології", – сказала вона.

На важливості розвитку людських компетентностей наголосив і співзасновник SoftServe Олег Денис.

"Ми вже всередині цього процесу. Питання не в тому, чи буде штучний інтелект у школі. Питання в тому, що школа має зробити, аби людина залишалася сильнішою за будь-яку математичну модель. Саме відповідальність, критичне мислення, уміння перевіряти інформацію і творчість стають ключовими компетентностями", – зазначив він.

Перші правила протестують уже восени

За підсумками дискусії Освітня фундація "МрійДій" продовжить розробку практичної моделі використання штучного інтелекту в школах.

У серпні до її доопрацювання долучаться педагоги, а вже у вересні нові правила почнуть тестувати в освітньому процесі. Після завершення пілотування модель планують адаптувати для інших українських шкіл.

Директорка школи "МрійДій" у Львові Любов Собко наголосила, що успіх такої ініціативи залежить від спільної участі всіх учасників освітнього процесу.

"Правила працюватимуть не тоді, коли їх затвердить адміністрація школи, а коли вони будуть створені разом з учнями, учителями й батьками. Для нас важливо не лише визначити межі використання штучного інтелекту, а й сформувати спільне розуміння того, що є чесним, відповідальним і справедливим для всіх учасників освітнього процесу", – підкреслила вона.

У фундації також повідомили, що планують публікувати результати пілотування, практичні кейси та напрацьовані рішення, а також запрошують до співпраці школи, освітні організації, державні установи та експертів, які займаються питаннями відповідального використання штучного інтелекту в освіті.