Новая реальность рынка труда

Популярность инструментов искусственного интеллекта в Европе растет с невероятной скоростью. Согласно данным Eurostat, в прошлом году 15 процентов людей в возрасте от 16 до 74 лет в Европейском Союзе уже использовали генеративный ИИ для работы, пишет Euronews.

Трансформация, начавшаяся в сегменте разработки программного обеспечения, теперь охватила продажи, юридические услуги, маркетинг и администрирование.

Навыки, задачи и инструменты, связанные с искусственным интеллектом, становятся мейнстримом на рынке труда,

– прокомментировал директор по экономическим исследованиям платформы Indeed Павел Адрян.

Анализ данных глобальной платформы Indeed показывает впечатляющую динамику. Если в первом квартале 2022 года количество вакансий с пометкой "ИИ" было минимальным, то к началу 2026 года цифры выросли в разы. Германия стала абсолютным лидером: количество таких предложений выросло с 72 до 288. Во Франции показатель подскочил с 35 до 138, а в Испании – с 8 до 81 вакансии. Доля объявлений с ИИ в общей массе также демонстрирует скачок: в Германии она выросла с 0,8 процента четыре года назад до 4,2 процента сегодня.

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ИИ для гуманитарных профессий

Самое интересное заключается в том, что в ведущих европейских экономиках более половины вакансий, связанных с искусственным интеллектом, теперь не относятся к технологическим профессиям. В Германии 59 процентов таких объявлений ищут специалистов за пределами ИТ. В Нидерландах этот показатель составляет 58 процентов, а во Франции и Великобритании – по 54 процента.

Единственным исключением остается Испания. Там 64 процента вакансий в сфере ИИ по-прежнему сосредоточены в технологическом секторе, а на нетехнические должности приходится лишь 36 процентов. В других странах работодатели активно интегрируют новые технологии в традиционные должности. Например, в Великобритании ищут лекторов по цифровому бизнесу и ИИ или юридических консультантов по вопросам конфиденциальности и продуктов искусственного интеллекта. Спрос на специалистов, умеющих работать с нейронными сетями, появился даже в сфере поддержки клиентов.

В Германии менеджеры по персоналу теперь должны уметь использовать ИИ для повышения эффективности своей работы. В Нидерландах растет спрос на специалистов по маркетингу и рекламе, владеющих этими инструментами. Работодатели сознательно включают упоминание о технологиях непосредственно в название должности, что подчеркивает их важность для повседневных обязанностей.

Включение ИИ в название вакансии – это осознанный выбор, который, вероятно, означает, что работодатель считает ИИ центральным элементом данной должности,

– добавил Павел Адрян.

Исследователи подчеркивают, что они анализировали именно названия вакансий, а не полный текст описания обязанностей. Это позволило отсеять случайные упоминания технологий и сосредоточиться на тех должностях, где работа с нейронными сетями является ключевым требованием. Такой подход подтверждает: искусственный интеллект окончательно вышел за пределы узкоспециализированных лабораторий и стал частью повседневной профессиональной деятельности миллионов европейцев.

Несмотря на первоначальные опасения относительно сокращения штатов, мы наблюдаем не исчезновение профессий, а их быструю эволюцию.