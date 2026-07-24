Нова реальність ринку праці

Популярність інструментів штучного інтелекту в Європі зростає неймовірною швидкістю. Згідно з даними Eurostat, минулого року 15 відсотків людей віком від 16 – 74 років у Європейському Союзі вже використовували генеративний ШІ для роботи, пише Euronews.

Трансформація, яка почалася в сегменті розробки програмного забезпечення, тепер охопила продажі, юридичні послуги, маркетинг та адміністрування.

Навички, завдання та інструменти, пов'язані зі штучним інтелектом, стають мейнстримом на ринку праці,

– прокоментував директор з економічних досліджень платформи Indeed Павел Адрян.

Аналіз даних глобальної платформи Indeed показує вражаючу динаміку. Якщо у першому кварталі 2022 року кількість вакансій із маркуванням "ШІ" була мінімальною, то до початку 2026 року цифри зросли в рази. Німеччина стала абсолютним лідером: кількість таких пропозицій зросла з 72 до 288. У Франції показник підскочив з 35 до 138, а в Іспанії – з 8 до 81 вакансії. Частка оголошень із ШІ в загальній масі також демонструє стрибок: у Німеччині вона зросла з 0,8 відсотка чотири роки тому до 4,2 відсотка сьогодні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

ШІ для гуманітарних професій

Найцікавішим є те, що у провідних європейських економіках більше половини вакансій, пов'язаних зі штучним інтелектом, тепер не стосуються технологічних професій. У Німеччині 59 відсотків таких оголошень шукають фахівців поза межами ІТ. У Нідерландах цей показник становить 58 відсотків, а у Франції та Великій Британії – по 54 відсотки.

Єдиним винятком залишається Іспанія. Там 64 відсотки вакансій із ШІ все ще зосереджені в технологічному секторі, а на нетехнічні ролі припадає лише 36 відсотків. В інших країнах роботодавці активно інтегрують нові технології в традиційні ролі. Наприклад, у Британії шукають лекторів із цифрового бізнесу та ШІ або юридичних консультантів із питань конфіденційності та продуктів штучного інтелекту. Попит на фахівців, які вміють працювати з нейромережами, з'явився навіть у сфері підтримки клієнтів.

У Німеччині менеджери з персоналу тепер повинні вміти використовувати ШІ для підвищення ефективності своєї роботи. У Нідерландах зростає попит на спеціалістів із маркетингу та реклами, які володіють цими інструментами. Роботодавці свідомо додають згадку про технології безпосередньо в назву посади, що підкреслює їхню важливість для щоденних обов'язків.

Включення ШІ в назву вакансії є свідомим вибором, який, ймовірно, означає, що роботодавець вважає ШІ центральним елементом ролі,

– додав Павел Адрян.

Дослідники наголошують, що вони аналізували саме назви вакансій, а не повний текст опису обов'язків. Це дозволило відсіяти випадкові згадки технологій і зосередитися на тих посадах, де робота з нейромережами є ключовою вимогою. Такий підхід підтверджує: штучний інтелект остаточно вийшов за межі вузькоспеціалізованих лабораторій і став частиною повсякденної професійної діяльності мільйонів європейців.

Попри початкові страхи щодо скорочення штатів, ми бачимо не зникнення професій, а їхню швидку еволюцію.