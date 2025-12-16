Lifecell сообщил, что с полуночи 18 декабря тарифный план "4G Тандем" претерпит окончательные изменения. Новые условия для этого тарифа частично начали действовать еще с 10 декабря. В частности, в рамках "4G Тандем" была отменена возможность пользования международным роумингом. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на PMG.

Что меняется для абонентов Lifecell с 18 декабря?

Для абонентов предусмотрели переходный период. До 17 декабря включительно пользователи могут без дополнительных затрат изменить тарифный план или полностью отказаться от "4G Тандем". После 00:00 18 декабря такая возможность будет недоступна.

Обновление тарифов Lifecell связывает с новыми условиями услуги "Роуминг как дома". Отныне мобильный интернет без доплат будет работать не только на территории Украины, но и в странах Европейского Союза. За счет этого стоимость пользования связью за рубежом для абонентов должна существенно снизиться.

Как пишет Radiotrek, оператор обращает внимание, что условия различных тарифов могут отличаться, в частности относительно объема мобильного интернета, доступного в ЕС. Поэтому перед переходом рекомендуется внимательно проверять детали конкретного тарифного плана.

В качестве примера Lifecell приводит тариф "Мега", который действует как в Украине, так и в странах ЕС. Он предусматривает безлимитный мобильный интернет в Украине, до 17 ГБ интернета без доплаты в ЕС, безлимитные звонки в сети Lifecell, а также 1000 минут на звонки на номера других мобильных операторов. Стоимость тарифа колеблется от 350 до 500 грн в месяц в зависимости от способа подключения.

Все указанные условия тарифа "Мега" начнут действовать с 00:00 18 декабря после его подключения. Абонентам советуют заранее определиться с выбором тарифа, во избежание ограничений и неудобств после вступления изменений в силу.

Почему мобильный оператор Lifecell отключил целую область от 3G?

С 17 декабря 2025 года lifecell полностью отключит 3G в Черновцах и по всей территории Черновицкой области. Компания переводит частоты на современный стандарт 4G LTE, который позволяет эффективнее использовать сеть и предоставлять более быстрый мобильный интернет.

Отказ от 3G является частью общеевропейской тенденции. В ряде стран этот стандарт уже вывели из эксплуатации: в частности, в Португалии и Австрии 3G окончательно выключили в 2024 году. Во Франции, по действующим планам, сворачивание сети третьего поколения должны завершить до 2029 года. lifecell отмечает, что переход на 4G позволит повысить качество мобильной связи и подготовить сеть к дальнейшему развитию, включая внедрение новых технологий.