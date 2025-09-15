Как работает технология, обещающая революцию в космических путешествиях?

Будущее космических путешествий напрямую зависит от создания двигателей, способных преодолевать огромные расстояния за короткое время. Сейчас одним из самых перспективных направлений является ядерная тепловая силовая установка. Она использует ядерный реактор для нагревания жидкого топлива до экстремальных температур, превращая его в газ. Этот газ с высокой скоростью выталкивается через сопло, создавая тягу. Инженеры из Университета Огайо усовершенствовали эту идею, предложив концепцию центробежной ядерной тепловой ракеты (CNTR), пишет 24 Канал со ссылкой на Acta Astronautica.

Ключевая особенность новой идеи заключается в использовании жидкого урана для прямого нагрева ракетного топлива. Такой подход обещает гораздо более высокую эффективность по сравнению не только с традиционными химическими ракетами, но и с другими типами ядерных двигателей.

Эффективность двигателя измеряется удельным импульсом – продолжительностью тяги, которую можно получить из определенной базовой единицы топлива. У химических двигателей этот показатель составляет около 450 секунд. Ядерные аналоги могут достигать 900 секунд, а разработка CNTR потенциально способна поднять эту планку еще выше.

Руководитель проекта по созданию прототипа, Спенсер Кристиан, отметил, что такая технология позволит осуществить безопасный полет на Марс в одну сторону за шесть месяцев, тогда как сейчас подобная миссия заняла бы около года.

Еще одним важным преимуществом CNTR является гибкость в выборе топлива. Двигатель может работать на аммиаке, метане, гидразине или пропане. Некоторые из этих веществ можно найти на астероидах или других космических объектах, что в будущем позволит пополнять запасы топлива непосредственно в космосе.

Сроки и трудности

Несмотря на значительный потенциал, концепция пока находится на ранней стадии разработки. Перед инженерами стоит ряд вызовов. В частности, необходимо гарантировать стабильную работу двигателя при запуске и выключении, а также найти способ минимизировать потери драгоценного жидкого урана.

Один из авторов проекта Дин Ванг, доцент кафедры машиностроения и аэрокосмической инженерии в Университете штата Огайо, подчеркнул, что хотя физические принципы конструкции хорошо понятны, технические трудности еще предстоит преодолеть. По его словам, для созревания технологии необходимо, чтобы космические ядерные двигатели оставались приоритетным направлением исследований.