Бывший CEO Intel Патрик Гелсингер, известный своей открытой христианской позицией, стал исполнительным председателем и руководителем технологического направления компании Gloo – стартапа, объединяющего веру и цифровые решения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Крах Intel: как Трамп собирается спасать техногиганта

Как искусственный интеллект должен "приблизить пришествие Христа"?

Gloo создает AI-инструменты для церквей и религиозных организаций, среди которых – чат-бот, "обученный" на больших языковых моделях с учетом богословских принципов, а также рабочее пространство для пасторов и министерств. Эти инструменты помогают в ведении служб, коммуникации с верующими и административных задачах.

Как пишет Gizmodo, сейчас платформой пользуются более 140 тысяч церковных, министерских и некоммерческих лидеров. Gloo позиционирует себя как универсальную систему, которую можно адаптировать для любой конфессии - от католиков и лютеран до епископалов и пятидесятников.

Гелсингер заявил, что его жизненная цель – создать технологию, которая улучшит жизнь каждого человека на планете и "приблизит возвращение Христа". Хотя такое заявление вызывает противоречивые реакции, он убежден, что именно AI может стать инструментом для духовного развития.

Во время одного из семинаров Гелсингер назвал искусственный интеллект "новым моментом Гутенберга", намекая, что эта технология может изменить церковь так же, как когда-то книгопечатание изменило образование и религию. Он призвал религиозные сообщества "не бояться AI, а использовать его как выражение церкви".

Несмотря на амбициозность замысла, критики предостерегают: чрезмерное "оцифровка" веры может размыть грань между духовным опытом и коммерческой технологией. Люди уже склонны воспринимать чат-ботов как божественные существа или считать себя "богами" из-за диалога с машиной.

Почему Apple может стать инвестором Intel?

Intel, один из пионеров кремниевой индустрии, обсуждает возможные инвестиции с Apple. Это часть масштабных усилий компании привлечь финансирование и найти новых партнеров после многолетних трудностей и отставания от конкурентов в производстве чипов.

Пока неизвестно, согласится ли Apple сделать вложения, однако факт переговоров подтолкнул акции Intel вверх на 6%. На момент закрытия торгов в среду их стоимость составила 31,22 доллара – на 52% больше от уровня, по которому правительство выкупило долю в августе.