Как пишет InsideEVs, этот мини-катер был создан как полностью кастомный проект. Команда собрала корпус, отсеки для аккумуляторов и отдельно интегрировала электродвигатель, контроллер и инвертор. В качестве основы для силовой установки взяли водометный pump-jet, который засасывает воду из-под днища и выбрасывает ее через сопло сзади, создавая тягу. Сначала катер работал на двигателе от Tesla Model 3 мощностью около 280 лошадиных сил.

Почему пришлось заменить силовую установку

Впоследствии разработчики заменили его на доработанный двигатель от Tesla Model S, который развивает более 350 лошадиных сил. В ходе испытаний выяснилось, что в исходной конфигурации батарей было несколько "мертвых" ячеек, из-за которых система отключала питание при сильном нажатии на газ.

Из-за этого два из четырех аккумуляторных модулей пришлось заменить на новые. Для управления питанием использовали стороннюю систему управления батареями, а каждый кастомный модуль получил жидкостное охлаждение, подобное тому, что применяется в оригинальных аккумуляторных блоках Tesla.

Дизайн катера также очень "тесловский": смотрите видео

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что еще изменили в конструкции

Инженеры отказались от стандартной трансмиссии и изготовили специальный вал, который крепится непосредственно к выходному валу двигателя. Это позволило увеличить максимальные обороты.

Всю систему объединяет внешняя плата контроллера для инвертора двигателя. Благодаря этому разработчики могут управлять силовой установкой без встроенных ограничений Tesla. Заряжается катер через стандартный порт J1772, поэтому быстрая зарядка здесь не предусмотрена.