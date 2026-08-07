Як пише InsideEVs, цей міні-катер створили як повністю кастомний проєкт. Команда зібрала корпус, відсіки для акумуляторів та окремо інтегрувала електродвигун, контролер і інвертор. За основу рушія взяли водометний pump-jet, який засмоктує воду з-під днища та викидає її через сопло позаду, створюючи тягу. Спершу катер працював на двигуні від Tesla Model 3 потужністю близько 280 кінських сил.

Чому силову установку довелося змінити

Згодом розробники замінили його на налаштований двигун від Tesla Model S, який видає понад 350 кінських сил. Під час випробувань виявилося, що в початковій конфігурації батарей були кілька "мертвих" комірок, через які система вимикала живлення під час сильного натискання на газ.

Через це два з чотирьох акумуляторних модулів довелося замінити на нові. Для керування живленням використали сторонню систему управління батареями, а кожен кастомний модуль отримав рідинне охолодження, подібне до того, що застосовують в оригінальних батарейних блоках Tesla.

Дизайн катера також дуже "теслівський": дивіться відео

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Що ще змінили в конструкції

Інженери відмовилися від стандартної трансмісії та виготовили спеціальний вал, який кріпиться безпосередньо до вихідного валу двигуна. Це дало змогу збільшити максимальні оберти.

Усю систему об'єднує стороння плата контролера для інвертора двигуна. Завдяки цьому розробники можуть керувати силовою установкою без вбудованих обмежень Tesla. Заряджається катер через стандартний порт J1772, тож швидка зарядка тут не передбачена.