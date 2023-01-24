Согласно новому исследованию, крошечный спутник может обладать значительно большей тектонической активностью, чем считалось ранее. Вероятно, снеговые шлейфы извергаются из массивных ледяных гейзеров, откладывая на его поверхности огромное количество частиц в виде реголита низкой плотности. Между тем меньшие и более легкие частицы вырываются в космическое пространство, формируя массивные кольца Сатурна – увлекательный портрет пустынного инопланетного мира.

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Что это за материал?

В самом исследовании слой называется "Реголит", в то время как большинство СМИ используют слово "снег", однако это не правильно.

Материал, который мы измерили на поверхности Энцелада, не был образован планетарной атмосферой, как это можно было бы предположить для снега. Однако то, как частицы ледяного шлейфа Энцелада падают на поверхность, напоминает снег, и я думаю, что это уместная аналогия.

– сообщила ведущий автор исследования Эмили Мартин.

Существует также вероятность того, что "снег" Энцелада не совсем похож на пушистую субстанцию, которую мы находим на Земле. Ученые отмечают, что физические свойства этого материала все еще недостаточно изучены.

Если отбросить терминологию, вывод ученых может сыграть решающую роль, если мы когда-нибудь попытаемся посадить зонд на поверхность Энцелада, что, безусловно, может быть достойно путешествия, поскольку подземный океан Луны является лучшим местом для поиска внеземной жизни в нашей Солнечной системе.

Что происходит на поверхности Энцелада

Снимки высокого разрешения, сделанные зондом NASA "Кассини" в 2017 году, обнаружили огромное количество "цепочек ям" – кратерообразных геологических особенностей, которые образуются, когда материал засасывается пустотой под ним, вроде лавовых трубок или известковых.

Ученые предполагают, что эти ямы появились в результате разрушения ледяной коры спутника под действием гравитационных сил, что позволило рыхлым штрекам попадать во вновь образованные полости под ними. Измерив эти ямы, они смогли выяснить, что толщина этого реголита в среднем составляет более 250 метров, а некоторые участки достигают глубины до 710 метров.

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Мартин и ее коллеги предполагают, что в прошлом шлейфы Энцелада должны быть гораздо активнее, чтобы объяснить толщину этого слоя "материала с низкой плотностью и высокой пористостью", говорится в статье.

Короче говоря, поверхность Энцелада, вероятно, стала бы великолепной ареной для игры в снежки – если вы сможете выяснить, как преодолеть почти полное отсутствие гравитации и криогенные температуры на поверхности.