Какие шаги сделать к энергетической независимости многоквартирного дома?

Создание локального "энергетического хаба" начинается не с выбора техники, а с юридического оформления сообщества. Наиболее эффективным механизмом для этого является объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) или жилищно-строительный кооператив (ЖСК). Именно эти юридические лица имеют право претендовать на многочисленные государственные и муниципальные программы компенсаций, которые значительно уменьшают финансовое бремя на каждую отдельную семью, пишет 24 Канал.

Первым этапом является проведение общего собрания совладельцев, где принимается решение об участии в программах поддержки, например, таких как "ГринДИМ". Эта программа предусматривает возмещение расходов на солнечные электростанции, тепловые насосы, установки хранения энергии и генераторы. Хотя прием новых заявок по этой программе может временно приостанавливаться из-за ограниченности ресурсов, это время стоит использовать для подготовки документов и открытия счета в банке.

Для финансирования проектов жители могут воспользоваться льготным кредитованием по государственной программе "Доступные кредиты 5 – 7 – 9 процентов". Ставка по таким займам зависит от срока: на один год она составляет 0 процентов, на два года – 5 процентов, а на три года – 7 процентов годовых, указано на сайте "Энергоподдержка" Кабинета Министров Украины.

Важно, что государство готово компенсировать до 70 процентов тела кредита за солнечные станции или тепловые насосы и 50 процентов за генераторы. Максимальная сумма кредита может достигать 3 миллиона гривен на срок до трех лет.

Муниципалитеты также предлагают собственные механизмы поддержки:

В Киеве действует программа частичного возмещения, по которой город возвращает 75 процентов стоимости оборудования, но не более 80 тысяч гривен, пишет "Судебно-юридическая газета".

В Одессе компенсация может достигать 70 процентов стоимости автономного источника питания с лимитом до 200 тысяч гривен для одного ОСМД или ЖСК, указано в документе Одесского городского совета. Одесская программа требует, чтобы оборудование имело мощность не менее 3 – 5 киловатт в зависимости от наличия в доме лифтов или насосов.

Техническая часть создания хаба требует привлечения специалистов. Энергетики должны проанализировать схемы электроснабжения конкретного дома, чтобы рассчитать необходимую мощность. Это позволит избежать ситуаций, когда купленного оборудования не хватает для работы критических систем, таких как лифты, водяные насосы или освещения мест общего пользования.

Кодекс систем распределения также предусматривает возможность работы части сети в изолированном или "островном" режиме, что позволяет дому функционировать даже при отсоединении от объединенной энергосистемы.

Позаботьтесь о безопасности

Отдельное внимание стоит уделить безопасности при использовании генераторов. Их разрешено устанавливать только на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 метров от окон, дверей и стен дома. Категорически запрещено размещать такие устройства на балконах, в подъездах или подвалах из-за угрозы отравления угарным газом.

Для хранения горючего бизнесу и юридическим лицам разрешено лимит до 2000 литров без лицензии, однако физические лица, использующие устройства для собственных нужд, освобождены от уплаты экологического налога.

Связь и интернет

Кроме энергии, хаб в подъезде должен обеспечивать связь. Лучшим решением оставаться в сети является технология оптоволоконного интернета, которая позволяет сети работать без электричества до 72 часов при условии питания роутера от павербанка в квартирах. Также стоит заранее установить офлайн-мессенджеры, которые работают через Bluetooth на расстоянии до 100 метров, что позволит вам как минимум общаться с соседями.

Энергетический кооператив

Для наиболее амбициозных сообществ существует вариант создания энергетического кооператива. Это добровольное объединение граждан для совместного производства и поставки энергии, что позволяет не только удовлетворять собственные потребности, но и получать прибыль, например, через продажу излишков по "зеленому" тарифу.

Этот вариант предусматривает установку солнечных панелей на крыше многоквартирного дома, накопления ее, а затем передачу в системы жителей в моменты отсутствия центрального энергоснабжения.

Хотя этот путь сложнее с точки зрения лицензирования и утверждения тарифов, он открывает перспективы полной энергетической автономии целых микрорайонов.