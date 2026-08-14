Как дизайн космических кораблей может влиять на людей

Американские исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Колорадо в Боулдере подробно изучили связь между условиями проживания в космосе и эмоциональным состоянием астронавтов, сообщает Euronews. Ученые обратили внимание на то, как именно внутреннее пространство корабля может влиять на повседневную жизнь экипажа во время длительных миссий.

Осознание того, что жить в космосе трудно, существует уже давно. Мы прошли долгий путь от представления о человеке в консервной банке. Поскольку наши приоритеты смещаются в сторону длительных исследовательских миссий, обеспечение безопасности, здоровья, счастья и продуктивности экипажа становится еще важнее,

– говорит Мич Лин, ведущая автор исследования и аспирантка Лаборатории человеческих систем MIT.

Обычно при строительстве космических кораблей, подводных лодок или антарктических станций инженеры ориентируются прежде всего на выживание. Однако изоляция, замкнутое пространство и отсутствие привычных суточных ритмов негативно влияют на сон, настроение и умственную деятельность.

Чтобы решить эту проблему, ученые провели масштабный анализ научной литературы и создали специальную карту. Она содержит 68 факторов окружающей среды и 167 связей, описывающих влияние условий проживания на поведение человека.

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Специалисты сосредоточили внимание на 14 эмоциях и состояниях, среди которых тревожность, любознательность, усталость, тоска по дому и чувство близости с коллегами. Например, правильно организованное освещение поддерживает циркадные ритмы, а личные зоны снижают стресс и дают ощущение автономии. Удобные проходы и лестничные пролеты чаще сводят людей вместе, что способствует дружбе и сплоченности.

Связь между средой обитания и поведенческим здоровьем ранее не представлялась в таком формате. Поэтому мы впервые провели эти сопоставления,

– добавила Мич Лин.

Результаты своей работы ученые опубликовали в открытом доступе на интерактивном сайте Human-Environment Connection and Interaction Atlas. Благодаря этому инструменту дизайнеры и инженеры могут исследовать различные сценарии обустройства жилья.

Ученые отмечают, что созданный атлас можно применять не только для разработки космических модулей для полетов на Луну или Марс, но и для наземных объектов – например, нефтяных платформ, подводных лодок и исследовательских станций в Антарктиде.

В то же время авторы исследования подчеркивают, что разработанная система не является универсальным шаблоном для каждого проекта. Инженерам необходимо учитывать специфику каждой отдельной миссии и технические ограничения конкретного космического аппарата.