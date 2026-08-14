Як дизайн космічних кораблів може впливати на людей

Американські дослідники з Массачусетського технологічного інституту та Університету Колорадо в Боулдері детально вивчили зв'язок між побутовими умовами в космосі та емоційним станом астронавтів, повідомляє Euronews. Науковці звернули увагу на те, як саме внутрішній простір корабля може впливати на повсякденне життя екіпажу під час тривалих місій.

Усвідомлення того, що жити в космосі важко, існує вже давно. Ми пройшли довгий шлях від уявлення про людину в консервній банці. Оскільки наші пріоритети зміщуються у бік тривалих дослідницьких місій, забезпечення безпеки, здоров'я, щастя та продуктивності екіпажу стає ще важливішим,

– каже Міч Лін, провідна авторка дослідження та аспірантка Лабораторії людських систем MIT.

Зазвичай під час будівництва космічних кораблів, підводних човнів чи антарктичних станцій інженери орієнтуються насамперед на виживання. Проте ізоляція, замкнений простір і відсутність звичних добових ритмів негативно впливають на сон, настрій і розумову діяльність.

Щоб розв'язати цю проблему, науковці провели масштабний аналіз наукової літератури та створили спеціальну карту. Вона містить 68 факторів довкілля та 167 зв'язків, які описують вплив умов проживання на поведінку людини.

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Фахівці зосередили увагу на 14 емоціях і станах, серед яких тривожність, допитливість, втома, туга за домом та відчуття близькості з колегами. Наприклад, правильно налаштоване освітлення підтримує циркадні ритми, а приватні зони зменшують стрес і дають відчуття автономії. Зручні проходи та сходові прольоти частіше зводять людей разом, що сприяє дружбі й згуртованості.

Зв'язок між середовищем проживання та поведінковим здоров'ям раніше не подавали в такому форматі. Тож ми зробили ці зіставлення вперше,

– додала Міч Лін.

Результати своєї роботи науковці опублікували у відкритому доступі на інтерактивному сайті Human-Environment Connection and Interaction Atlas. Завдяки цьому інструменту дизайнери та інженери можуть досліджувати різні сценарії облаштування житла.

Вчені наголошують, що створений атлас можна застосовувати не лише для розробки космічних модулів для польотів на Місяць чи Марс, а й для наземних об'єктів – наприклад, нафтових платформ, підводних човнів і дослідницьких станцій в Антарктиді.

Водночас автори дослідження підкреслюють, що розроблена система не є універсальним шаблоном під кожен проєкт. Інженерам необхідно враховувати специфіку кожної окремої місії та технічні обмеження конкретного космічного апарата.