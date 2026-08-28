Как изменились поведение и доверие людей в эпоху ИИ

Согласно новым данным, опубликованным изданием TechRadar, компания Use.AI провела масштабный опрос среди 15 428 взрослых. Исследователи выяснили, что 64% респондентов чувствуют себя увереннее, когда после консультации с искусственным интеллектом ставят под сомнение профессиональные рекомендации. Еще 53% опрошенных используют нейросети, чтобы проверять информацию от экспертов, прежде чем согласиться с ней.

Почти половина участников исследования, а именно 46%, заявила, что профессиональные дипломы и сертификаты утратили прежнее значение. Теперь, по мнению респондентов, любой ответ специалиста можно проверить за несколько секунд. Помимо врачей и учителей, пользователи часто подвергают сомнению слова менеджеров, журналистов и экономистов.

Исследователи заметили заметный возрастной разрыв. Среди людей в возрасте от 18 до 34 лет 70% чувствуют себя комфортно, задавая неудобные вопросы после общения с чат-ботом. В то же время среди тех, кому за 45, этот показатель снижается до 49%.

Аналитики Use.AI назвали эту тенденцию "рецессией экспертизы". Они описывают ее как снижение автоматического уважения к профессионалам, имеющим многолетнее образование и опыт. В мире, где алгоритмы могут быстро собрать информацию и дать контекстный ответ, традиционные знания уходят на второй план.

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Что прогнозируют авторы отчета

Авторы отчета считают, что разрыв между уверенностью пользователей и их реальной компетентностью в дальнейшем будет только расти. Несмотря на то, что дипломы по-прежнему свидетельствуют об опыте специалиста, общество уже не воспринимает их как абсолютную гарантию истины. Люди будут искать подтверждение слов экспертов у цифровых помощников, поэтому профессионалам придется адаптироваться к новым условиям общения с клиентами.