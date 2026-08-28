Як змінилася поведінка і довіра людей в епоху ШІ

Згідно з новими даними, які опублікувало видання TechRadar, компанія Use.AI провела масштабне опитування серед 15 428 дорослих. Дослідники з'ясували, що 64% респондентів почуваються впевненіше, коли після консультації зі штучним інтелектом ставлять під сумнів професійні рекомендації. Ще 53% опитаних використовують нейромережі, щоб перевіряти інформацію від експертів, перш ніж погодитися з нею.

Майже половина учасників дослідження, а саме 46%, заявила, що професійні дипломи та сертифікати втратили свою колишню вагу. Тепер, на думку респондентів, будь-яку відповідь фахівця можна перевірити за кілька секунд. Окрім лікарів та вчителів, користувачі часто ставлять під сумнів слова менеджерів, журналістів та економістів.

Дослідники помітили помітний віковий розрив. Серед людей віком від 18 до 34 років 70% комфортно почуваються, ставлячи незручні запитання після спілкування з чат-ботом. Натомість серед тих, кому понад 45 років, цей показник знижується до 49%.

Аналітики Use.AI назвали цю тенденцію "рецесією експертизи". Вони описують її як зменшення автоматичної поваги до професіоналів, які мають роки освіти й досвіду. У світі, де алгоритми можуть швидко зібрати інформацію і надати контекстну відповідь, традиційні знання відходять на другий план.

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Що прогнозують автори звіту

Автори звіту вважають, що розрив між упевненістю користувачів та їхньою реальною компетентністю надалі тільки зростатиме. Попри те, що дипломи й далі свідчать про досвід фахівця, суспільство вже не сприймає їх як абсолютну гарантію істини. Люди шукатимуть підтвердження слів експертів у цифрових помічників, тож професіоналам доведеться адаптуватися до нових умов спілкування з клієнтами.