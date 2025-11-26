Как смартфон может стать пультом для дистанционного управления?

Если ваш старый Android-смартфон имеет инфракрасный (IR) порт – небольшое темное окошко на корпусе – его можно превратить в универсальный пульт для телевизора, кондиционера и других домашних устройств. В Google Play доступны специальные приложения, которые позволяют настроить управление различными приборами, кастомизировать макет кнопок и добавлять темы. Это работает только при условии прямой видимости между телефоном и устройством, пишет 24 Канал.

Смотрите также Как выбрать павербанк в 2025 году: лучшие советы для удачного решения

Умная панель управления домом

Старый смартфон или планшет можно закрепить на стене и превратить в стационарную панель управления умным домом. С помощью Home Assistant, Google Assistant или специальных приложений как Action Blocks вы получите централизованный интерфейс для управления освещением, термостатами, камерами и другими IoT-устройствами. Телефон остается постоянно подключенным к питанию и Wi-Fi, что делает его идеальным для этой роли.



Смартфон может стать панелью для управления умным домом / Фото Unsplash

Мобильный файловый сервер

Старый смартфон можно превратить в портативный сетевой накопитель (NAS). С помощью приложений как MiXplorer, Kodi или Prim-ftpd телефон становится сервером, поддерживающим протоколы WebDAV, SMB или SFTP. Подключите к нему microSD-карту или внешний накопитель через OTG-кабель, и вы получите собственный NAS для обмена файлами, стриминга фильмов или резервного копирования фото в домашней сети.

Отдельный музыкальный плеер или подкаст-станция

Вместо того чтобы нагружать основной телефон музыкой и подкастами, используйте старый смартфон как отдельный домашний медиаплеер. Загрузите любимые треки, подкасты или аудиокниги и подключите устройство к стереосистеме через Bluetooth или аудиокабель на постоянной основе.

Смотрите также Эта привычка вредит вашему телефону, а вы об этом не знали

GPS-навигатор для автомобиля

Превратите старый смартфон в GPS-навигатор для машины. Загрузите офлайн-карты в Google Maps или Waze, установите держатель на лобовое стекло или панель приборов и подключите зарядное устройство. Это экономит батарею основного телефона и обеспечивает постоянную доступность навигации.



Старый смартфон может стать GPS-навигатором в вашем автомобиле / Фото Unsplash

Видеорегистратор

С помощью специальных приложений как Droid Dashcam старый телефон можно использовать как видеорегистратор. Нужен держатель, не закрывающий камеру и порт зарядки, и телефон готов записывать дорожную обстановку для защиты в случае ДТП или фиксации интересных моментов в дороге.

Электронная книга

Старый смартфон – отличная альтернатива специализированным читалкам. Установите приложения, такие как Google Play Books, Moon+ Reader или FBReader, для чтения электронных книг в разных форматах. Настройте яркость, включите ночной режим и наслаждайтесь чтением, экономя батарею основного устройства.

Радионяня

С помощью специальных приложений WiFi Baby Monitor, Bibino или Cloud Baby Monitor два старых смартфона превращаются в систему видеонаблюдения за ребенком. Одно устройство остается в детской комнате как камера, другое у родителей для просмотра трансляции через Wi-Fi или мобильный интернет. Приложения поддерживают детекцию движения, ночное видение, двустороннюю связь и облачное хранение видеозаписей.

Смотрите также Ваш смартфон будет работать дольше от батареи с этими настройками для Android и iPhone

Фитнес-трекер или тренировочное устройство

Выделенный старый смартфон станет отличным фитнес-трекером. Приложения вроде Map My Fitness, MyFitnessPal, Strava отслеживают дистанцию, калории, пульс и время тренировки без GPS-нагрузки на основной телефон. Это удобно для пробежек, велопрогулок или занятий в зале.



Сделайте из смартфона фитнес-трекер / Фото Unsplash

Подкастинговая станция

Старый смартфон можно использовать для записи и стриминга подкастов. Приложения, такие как Riverside, StreamYard или Roland GO:PODCAST, позволяют записывать качественный звук, приглашать гостей и транслировать непосредственно на YouTube, Twitch или Facebook. Добавьте петличный микрофон, и вы готовы к созданию контента.

Накопитель для файлов

Старый смартфон с большой памятью или поддержкой microSD-карт становится удобным портативным накопителем. Храните фотографии, видео, документы или резервные копии, освобождая место на основном устройстве.