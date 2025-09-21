Исследование опубликовано в издании The Astrophysical Journal Letters объясняет, как потенциальные инопланетяне могут нас подслушивать и как мы можем использовать эти знания, чтобы попытаться обнаружить разумную внеземную жизнь, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Science Alert.

Как именно пришельцы могут нас услышать?

Когда ученые NASA дают команды аппаратам на других планетах, например, марсоходу или орбитальному зонду, они присылают мощные радиопередачи.

Цель не может уловить абсолютно все радиоволны, поэтому часть сигнала продолжает свое путешествие в космос, распространяясь практически бесконечно. Согласно новому исследованию, любой, кто окажется на пути этих волн, сможет услышать наши сообщения.



Большая часть радиосигнала продолжает распространяться системой / Фото Zayna Sheikh

Астроном Пинчен Фан из Университета штата Пенсильвания отмечает, что анализ данных за последние 20 лет показал: если бы внеземной разум наблюдал за выравниванием Земли и Марса, вероятность того, что он окажется на пути одной из наших передач, составляет 77%. Это намного выше, чем при случайном положении в случайное время.

Исследовательская группа изучила десятилетия записей из Сети дальней космической связи NASA (DSN), которая используется для связи с аппаратами за пределами системы Земля-Луна. Поскольку планеты нашей Солнечной системы вращаются в одной плоскости, инопланетяне, расположенные на краю этой плоскости, имели бы наилучшие шансы нас подслушать, особенно если они находиться на расстоянии до 23 световых лет.

Как людям использовать эти знания?

Этот принцип работает и в обратном направлении. Мы можем использовать его для поиска внеземных цивилизаций.

Если другие разумные существа также исследуют соседние планеты, наш лучший шанс уловить их радиосигналы – это искать их в соседних системах, где две планеты выравниваются с нашего взгляда.

Но, по словам Фана, мы начали активно обнаруживать экзопланеты только в последние десятилетия, поэтому нам известно не так много систем с двумя или более транзитными экзопланетами.

Ситуация может измениться с запуском космического телескопа NASA имени Нэнси Грейс Роман, который, как ожидается, обнаружит сотни тысяч новых экзопланет, значительно расширив потенциальную зону поиска.

Кстати, недавно NASA отчиталось о том, что в течение 30 лет истории наблюдений внеземных планет было обнаружено более 6000 миров. Для этого ученые используют два основных телескопа и ряд методов.

Лидером среди открытых экзопланет является обсерватория "Кеплер", на счету которой более 2600 планет. Но "Кеплер" больше не используется, а ему на замену пришел космический телескоп TESS (запущен в 2018 году), который по состоянию на сегодня открыл уже 693 мира.