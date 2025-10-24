Как правильно настроить время на телефоне?

Чтобы вручную изменить время на Android-устройстве, откройте "Настройки" (иконка шестеренки) и найдите раздел "Система" или "Общее управление", рассказывает 24 Канал со ссылкой на Официальную поддержку Google. Далее выберите пункт "Дата и время" и выключите опцию "Автоматическое определение даты и времени". После этого вы сможете установить правильное время вручную.

Путь может несколько отличаться на разных устройствах:

на Samsung это "Настройки" → "Общее управление" → "Дата и время",

на Xiaomi – "Настройки" → "Дополнительные параметры" → "Дата и время".

На iPhone и iPad процесс похож, согласно советам на сайте Официальной поддержки Apple.

Зайдите в "Настройки" → "Общие" → "Дата и время". Отключите переключатель "Устанавливать автоматически". После этого появится возможность вручную изменить часовой пояс, дату и время. Для Украины корректным является часовой пояс "Европа/Киев".

Почему мы до сих пор это делаем?

Вопрос сезонного изменения времени в Украине до сих пор остается нерешенным. Хотя Верховная Рада приняла законопроект об отмене переходов, Президент его не подписал. Таким образом, продолжает действовать постановление Кабмина от 1996 года, который можно найти на Официальном портале Верховной Рады Украины, согласно которому в последнее воскресенье октября в 04:00 утра стрелки часов переводят на час назад.

Важно! Большинство современных гаджетов делают это автоматически, однако иногда может потребоваться ручное вмешательство.

Почему время, возможно, нужно перевести вручную?

Необходимость вручную менять время на смартфоне может возникнуть по ряду технических причин. Автоматическое обновление зависит от данных мобильного оператора или интернет-серверов, которые могут быть некорректными.

Проблемы также случаются из-за слабого сигнала сети, отсутствие интернет-соединения или использования устаревших моделей телефонов, которые не получают обновлений.

В условиях военного положения возможны сбои в работе телекоммуникационной инфраструктуры, что тоже влияет на точность времени.

Некоторые пользователи сознательно выключают автоматические настройки, чтобы избежать неожиданных изменений во время путешествий.

Дискуссии о целесообразности таких переводов не утихают: одни ученые поддерживают переход на среднеевропейское время, другие же настаивают на сохранении сезонных изменений для экономии электроэнергии, что особенно актуально для Украины.