Як правильно налаштувати час на телефоні?

Щоб вручну змінити час на Android-пристрої, відкрийте "Налаштування" (іконка шестерні) та знайдіть розділ "Система" або "Загальне керування", розповідає 24 Канал з посиланням на Офіційну підтримку Google. Далі оберіть пункт "Дата і час" і вимкніть опцію "Автоматичне визначення дати та часу". Після цього ви зможете встановити правильний час вручну.

Читайте також Перехід на зимовий час: коли в Україні переводять годинники та навіщо це роблять

Шлях може дещо відрізнятися на різних пристроях:

на Samsung це "Налаштування" → "Загальне керування" → "Дата та час",

на Xiaomi – "Налаштування" → "Додаткові параметри" → "Дата та час".

На iPhone та iPad процес схожий, згідно з порадами на сайті Офіційної підтримки Apple.

Зайдіть у "Параметри" → "Загальні" → "Дата і час". Вимкніть перемикач "Встановлювати автоматично". Після цього з'явиться можливість вручну змінити часовий пояс, дату та час. Для України коректним є часовий пояс "Європа/Київ".

Чому ми досі це робимо?

Питання сезонної зміни часу в Україні досі залишається невирішеним. Хоча Верховна Рада ухвалила законопроєкт про скасування переходів, Президент його не підписав. Таким чином, продовжує діяти постанова Кабміну від 1996 року, який можна знайти на Офіційному порталі Верховної Ради України, згідно з якою в останню неділю жовтня о 04:00 ранку стрілки годинників переводять на годину назад.

Важливо! Більшість сучасних гаджетів роблять це автоматично, однак іноді може знадобитися ручне втручання.

Чому час, можливо, потрібно перевести вручну?

Необхідність вручну змінювати час на смартфоні може виникнути через низку технічних причин. Автоматичне оновлення залежить від даних мобільного оператора або інтернет-серверів, які можуть бути некоректними.

Проблеми також трапляються через слабкий сигнал мережі, відсутність інтернет-з'єднання або використання застарілих моделей телефонів, які не отримують оновлень.

В умовах воєнного стану можливі збої в роботі телекомунікаційної інфраструктури, що теж впливає на точність часу.

Деякі користувачі свідомо вимикають автоматичні налаштування, щоб уникнути несподіваних змін під час подорожей.

Дискусії щодо доцільності таких переведень не вщухають: одні науковці підтримують перехід на середньоєвропейський час, інші ж наполягають на збереженні сезонних змін для економії електроенергії, що є особливо актуальним для України.