Коли переводять годинник на зимовий час у 2025 році?

Попри щорічні дискусії та невдоволення значної частини суспільства, Україна продовжує практику сезонного переведення годинників. У 2025 році перехід на зимовий час відбудеться за звичним графіком – в останню неділю жовтня. У ніч із суботи на неділю, 26 жовтня, о четвертій годині ранку стрілки годинників необхідно буде перевести на одну годину назад. Таким чином, після 03:59 знову настане 03:00, що подарує українцям додаткову годину для сну, пише 24 Канал.

Питання скасування переведення годинників неодноразово підіймалося у Верховній Раді. Ще у 2024 році народні депутати підтримали законопроєкт №4201, який передбачав відмову від сезонних змін та встановлення на території України єдиного київського часу, що відповідає зимовому. Автори ініціативи наводили вагомі аргументи на користь такого рішення. Вони стверджували, що щорічна зміна часу негативно позначається на здоров'ї людей, зокрема на роботі серцево-судинної системи, а також створює плутанину в графіках руху транспорту та ускладнює міжнародні розрахунки.

Попри те, що законопроєкт отримав підтримку в парламенті, він так і не був підписаний Президентом України, а отже, не набув чинності. Це означає, що восени 2025 року українці знову зіткнуться з необхідністю адаптуватися до нового часового режиму. Варто зазначити, що відмова від переведення стрілок є загальноєвропейською тенденцією. Рішення про скасування цієї практики в ЄС було ухвалено ще у 2018 році, але його реалізація затягнулася через внутрішні дискусії та пандемію COVID-19.

Чому взагалі переводять годинники?

Годинники переводять здебільшого для ефективнішого використання денного світла та економії електроенергії. Ця практика дозволяє узгодити активні години людей зі світловим днем, що зменшує потребу у штучному освітленні ввечері.

Основні причини та історія переведення годинників:

Економічна доцільність . Ідею сезонної зміни часу вперше запропонував Бенджамін Франклін у 1784 році як спосіб заощадити на свічках. Він підрахував, що зміщення годин дозволить людям раніше лягати спати та прокидатися, використовуючи природне світло.

. Ідею сезонної зміни часу вперше запропонував Бенджамін Франклін у 1784 році як спосіб заощадити на свічках. Він підрахував, що зміщення годин дозволить людям раніше лягати спати та прокидатися, використовуючи природне світло. Енергозбереження . Практичне впровадження почалося значно пізніше. Першою країною, яка офіційно ввела літній час, стала Німеччина у 1916 році під час Першої світової війни для економії енергії. Згодом цю ідею підтримали Велика Британія, США та понад 100 інших країн.

. Практичне впровадження почалося значно пізніше. Першою країною, яка офіційно ввела літній час, стала Німеччина у 1916 році під час Першої світової війни для економії енергії. Згодом цю ідею підтримали Велика Британія, США та понад 100 інших країн. Практика в Україні. Україна, як частина СРСР, почала переводити годинники у 1981 році для економії електроенергії та подовження світлового дня. Після невдалої спроби відмовитися від цієї практики на початку 1990-х, її відновили у 1992 році, щоб синхронізувати час з європейськими країнами. Постанова Кабінету Міністрів від 1996 року досі регулює цей процес.

Технологічна складова: чи потрібно переводити годинники вручну?

На щастя, у сучасному світі технології значно спрощують цей процес. Власникам смартфонів, комп'ютерів, смартгодинників та інших гаджетів не доведеться хвилюватися про ручне переведення стрілок. Більшість пристроїв роблять це автоматично, синхронізуючись із мережею. Однак, щоб уникнути неприємних сюрпризів, варто перевірити налаштування.

На комп'ютерах з ОС Windows для цього потрібно зайти в "Налаштування", обрати розділ "Час і мова" та переконатися, що опція автоматичного переходу на літній/зимовий час активна.

У смартфонах достатньо відкрити налаштування дати й часу та увімкнути автоматичну синхронізацію з мережею оператора.

Таким чином, поки законодавчі зміни залишаються на папері, перехід на зимовий час у 2025 році відбудеться за планом. І хоча багато хто ще торік сподівався, що він стане останнім, наразі немає жодних гарантій, що ця традиція не повториться і в наступні роки.