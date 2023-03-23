Телефони: сучасні та не дуже

До цього питання можна підходити з двох боків: сучасні смартфони та старі телефони з кнопками.

Якщо мова йде по перші, то вам немає про що турбуватися – Android та iOS роблять все за вас, навіть якщо пристрою вже багато років. Заздалегідь перевірте в Налаштуваннях меню "Дата та час", щоб упевнитись, що на смартфоні встановлено автоматичне виставлення часу.

Якщо ж ви користуєтесь кнопковим телефоном, який не під'єднаний до інтернету, то система не зможе перевести годинник сама. Для цього вам потрібно зайти в Налаштування й вибрати відповідне меню дати та часу. У різних виробників можуть бути різні назви та іконки, але логіка їх завжди однакова.

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Зверніть увагу, що у 2023 році перехід на літній час відбудеться 26 березня о 03:00. Всі годинники переводяться на годину вперед.

А що комп'ютери?

Схожа ситуація й на комп'ютерах. Операційна система Windows має налаштування автоматичної синхронізації часу, яке налаштовує ваш годинник автоматично, щойно ви запускаєте систему. Відповідно, коли ви ввімкнете ПК або ноутбук у день переведення годинника, той уже буде налаштований на літній час. Однак це за умови, що ви самостійно не втручалися в ці налаштування.

Щоб перевірити, на панелі завдань Windows (стрічка з програмами внизу екрану) натисніть правою кнопкою миші на годиннику й оберіть меню "Настроїти дату й час". У відкритому вікні ви побачите два пункти:

Установлювати час автоматично.

Установлювати часовий пояс автоматично.

Обидва перемикачі повинні бути активні.

Якщо ж вам з тих чи інших причин не підходить такий варіант, ви можете скористатися кнопкою нижче "Установлення дати й часу вручну" – "Змінити".

Загалом сучасні операційні системи взагалі не потребують жодних дій з боку користувача. Якщо ж ви віддаєте перевагу пристроям давно минулих років, переведення доведеться робити самостійно двічі на рік.