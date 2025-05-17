Каким был южный полюс 100 миллионов лет назад

Благодаря остаткам пыльцы и спор, сохраненным в окаменелостях, исследователи смогли представить, как выглядела древняя экосистема Антарктиды и современной Австралии, когда та находилась гораздо южнее, чем сейчас. В тот период регион южного полюса не был покрыт льдом, поскольку климат на Земле был значительно теплее. Как следствие, полярные территории покрывали леса, что были домом для многочисленных животных, в частности динозавров, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Conversation.

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Примерно 120 миллионов лет назад нынешняя Австралия была частью большого массива суши вместе с Антарктидой, расположенного за полярным кругом. На этой территории царил умеренный климат, а динозавры прекрасно приспособились к длительным темным зимам и прохладной среде.



Австралия располагалась гораздо южнее / Фото Scotese, Christopher R; Vérard, Christian; Burgener, Landon; Elling, Reece P.; Kocsis, Ádám T/Wikipedia

Иллюстрации, созданные по результатам нового исследования, изображают ландшафты с реками, большими коврами папоротников и густыми лесами, по которым бродили различные динозавры. Среди них были небольшие орнитоподы – растительноядные динозавры с клювами и зубами – и малые тероподы, которые преимущественно были хищниками и могли иметь перья.

Одной из авторов исследования является Вера Корасидис, преподаватель экологической геологии Мельбурнского университета и научный сотрудник Смитсоновского института. Она отмечает, что когда-то территория современного австралийского штата Виктория находилась на 80 градусах южной широты и на несколько месяцев погружалась в темноту. Несмотря на это, динозавры прекрасно выживали.



Такой пейзаж вы могли бы увидеть в Австралии и Антарктиде 100 миллионов лет назад / Фото Bob Nicholls

Хотя количество солнечного света за Полярным кругом оставалось таким же, как и сегодня, климат в Меловой период (145–66 миллионов лет назад) был существенно теплее. Средние температуры колебались от 6 до 14 градусов. В частности, Ранний Меловой период (140–110 миллионов лет назад) считается одним из самых теплых периодов последних полмиллиарда лет. В те времена полярные ледники отсутствовали.

Палеонтологи исследовали не только окаменелые останки динозавров в породах южного штата Виктория, но и микроскопические зерна пыльцы и споры растений, что росли вблизи Южного полюса в то время. В новой работе Корасидис и ее коллега Барбара Вагстафф проанализировали около 300 образцов пыльцы и спор, собранных в 48 местах вдоль побережья Виктории. Эти образцы, датированы 130–110 миллионами лет назад, помогли восстановить картину эволюции лесов и речных долин, в которых жили древние динозавры. Фактически мы можем говорить, что благодаря движению литосферных плит и тому, что Австралия переместилась ближе к экватору и не замерзла, мы можем понять, каким было прошлое Антарктиды, не погружаясь в толщу ее льда.

Исследование было опубликовано 7 мая в журнале Alcheringa. В нем говорится, что хвойные деревья преобладали в лесном покрове, тогда как в подлеске доминировали различные виды папоротников – древовидные (Cyatheaceae), вилочковые (Gleicheniaceae) и примитивные (Schizaeaceae). Около 113 миллионов лет назад в ландшафте начали появляться цветочные растения – это событие произошло одновременно с их глобальным распространением.



Такой пейзаж вы могли бы увидеть в Австралии и Антарктиде 100 миллионов лет назад / Фото Bob Nicholls

Корасидис пишет, что появление цветочных привело к исчезновению многих подлесковых видов, и уже 100 миллионов лет назад леса Виктории состояли из открытых хвойных деревьев, среди которых росли цветочные, папоротники, а также мхи, печеночники, ликофиты и сфагнумоподобные растения. Такие изменения во флоре, вероятно, повлияли на диету динозавров – многие из них к концу Мелового периода начали потреблять цветочные растения.