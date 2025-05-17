Яким був південний полюс 100 мільйонів років тому

Завдяки залишкам пилку і спор, збереженим у скам'янілостях, дослідники змогли уявити, як виглядала давня екосистема Антарктиди й сучасної Австралії, коли та знаходилася набагато південніше, ніж зараз. У той період регіон південного полюсу не був покритий кригою, оскільки клімат на Землі був значно теплішим. Як наслідок, полярні території покривали ліси, що були домом для численних тварин, зокрема динозаврів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Conversation.

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Приблизно 120 мільйонів років тому нинішня Австралія була частиною великого масиву суші разом з Антарктидою, розташованого за полярним колом. На цій території панував помірний клімат, а динозаври чудово пристосувалися до тривалих темних зим і прохолодного середовища.



Австралія розташовувалася набагато південніше / Фото Scotese, Christopher R; Vérard, Christian; Burgener, Landon; Elling, Reece P.; Kocsis, Ádám T/Wikipedia

Ілюстрації, створені за результатами нового дослідження, зображують ландшафти з річками, великими килимами папоротей та густими лісами, якими блукали різноманітні динозаври. Серед них були невеликі орнітоподи – рослиноїдні динозаври з дзьобами і зубами – та малі тероподи, які переважно були хижаками і могли мати пір'я.

Однією із авторів дослідження є Віра Корасідіс, викладачка екологічної геології Мельбурнського університету та наукова співробітниця Смітсонівського інституту. Вона зазначає, що колись територія сучасного австралійського штату Вікторія перебувала на 80 градусах південної широти і на кілька місяців поринала в темряву. Попри це, динозаври чудово виживали.



Такий пейзаж ви могли б побачити в Австралії та Антарктиді 100 мільйонів років тому / Фото Bob Nicholls

Хоча кількість сонячного світла за Полярним колом залишалась такою самою, як і сьогодні, клімат у Крейдяний період (145–66 мільйонів років тому) був суттєво теплішим. Середні температури коливалися від 6 до 14 градусів. Зокрема, Ранній Крейдяний період (140–110 мільйонів років тому) вважається одним із найтепліших періодів останніх пів мільярда років. У ті часи полярні льодовики були відсутні.

Палеонтологи досліджували не лише скам’янілі рештки динозаврів у породах південного штату Вікторія, а й мікроскопічні зерна пилку та спори рослин, що росли поблизу Південного полюса в той час. У новій роботі Корасідіс і її колега Барбара Вагстафф проаналізували близько 300 зразків пилку і спор, зібраних у 48 місцях вздовж узбережжя Вікторії. Ці зразки, датовані 130–110 мільйонами років тому, допомогли відновити картину еволюції лісів та річкових долин, у яких жили давні динозаври. Фактично ми можемо говорити, що завдяки руху літосферних плит і тому, що Австралія перемістилася ближче до екватора й не замерзла, ми можемо зрозуміти, яким було минуле Антарктиди, не занурюючись у товщу її льоду.

Дослідження було опубліковане 7 травня в журналі Alcheringa. У ньому йдеться, що хвойні дерева переважали у лісовому покриві, тоді як у підліску домінували різні види папоротей – деревовидні (Cyatheaceae), вилочкові (Gleicheniaceae) та примітивні (Schizaeaceae). Близько 113 мільйонів років тому у ландшафті почали з’являтися квіткові рослини – ця подія відбулася одночасно з їхнім глобальним поширенням.



Такий пейзаж ви могли б побачити в Австралії та Антарктиді 100 мільйонів років тому / Фото Bob Nicholls

Корасідіс пише, що поява квіткових спричинила зникнення багатьох підліскових видів, і вже 100 мільйонів років тому ліси Вікторії складалися з відкритих хвойних дерев, серед яких росли квіткові, папороті, а також мохи, печіночники, лікофіти та сфагнумоподібні рослини. Такі зміни у флорі, ймовірно, вплинули на дієту динозаврів – багато з них до кінця Крейдового періоду почали споживати квіткові рослини.